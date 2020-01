Det olympiske kvalifikationsturnering i boksning er blevet aflyst på grund af en dødelig virus, der hærger i den kinesiske by Wuhan.

Det bekræfter Den Olympiske Komite, IOC, i en pressemeddlelse onsdag.

Desuden har det asiatiske fodboldforbund også oplyst, at den olympiske kvalifikation i kvindefodbold er blevet flyttet fra Wuhan til Nanjing som følge af udbruddet.

Onsdag eftermiddag er dødstallet i Kina steget til 17 personer som følge af coronavirussen.

Der er også blevet bekræftet tilfælde af virussen i Thailand, Sydkorea, Japan, Taiwan og USA.

I alle tilfælde er der tale om personer, der har været byen Wuhan, der anses for at være arnestedet for den ukendte virus.

Aflysningen af bokseventet betyder, at der nu skal findes en ny lokation til kvalifikationen, som der nu arbejdes intenst for at finde.

Kvalifikationen skulle have foregået i Wuhan fra 3. til 14. februar.

Udbruddet har nu også fået 16 eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO til at holde et møde onsdag, hvor der drøftes, om at der skal iværksættes særlige tiltag.

Der er tale om et hasteindkaldt møde, der holdes bag lukkede døre i hovedkvarteret i Geneve

Her skal eksperterne tage stilling til, om virussen udgør en såkaldt international sundhedskrise.

Det kan eksempelvis betyde rejserestriktioner eller screening af passagerer i lufthavne, som man allerede er begyndt at gøre i flere lande.

I Danmark er der dog ikke indført screening af passagerer, da der ikke er dokumentation for, at det kan hindre spredning af smitte.

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler heller ikke, at der indføres rejserestriktioner til de lande, hvor der har været tilfælde af det nye virus.

Der findes ikke nogen direkte flyruter mellem Danmark og Wuhan.

Det ventes, at WHOs eksperter vil indkalde til et pressemøde, når mødet er overstået onsdag aften.

Ol i Tokyo finder sted fra den 24. juli til den 9. august.