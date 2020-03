Japan anklages af tidligere premierminister for at nedtone udbrud af coronavirus for at pleje OL-interesser.

Japan gav længe udtryk for, at der var kontrol over udbruddet af coronavirus.

OL-værtslandet holdt igen med at lukke landet ned, og beboerne i Tokyo fik eksempelvis ikke udgangsforbud. Tallene for de smittede var ikke alarmerende i OL-byen.

Men efter udskydelsen af OL fra 2020 til 2021 i tirsdags i sidste uge er tallene steget markant. Og dagen efter udskydelsen fik Tokyos beboere besked på at blive hjemme.

Det har fået flere til at undre sig, heriblandt landets tidligere premierminister Yukio Hatoyama.

Han antyder, at Japan og især byen Tokyo har fiflet med tallene for at kunne afholde OL i sommeren 2020 som oprindeligt planlagt.

- For at realisere legene offentliggjorde Tokyo misvisende tal for dem, der var smittet med coronavirus, og man undgik strenge krav, fordi det virkede til, at man havde inddæmmet smitten, skriver Hatoyama på Twitter.

Han hævder, at OL-byen nedtonede problemerne for at sende et beroligende signal til resten af verden og ikke mindst Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

- Men så snart udskydelsen af legene var besluttet, lavede man tiltagene. I mellemtiden havde coronavirusset spredt sig. Guvernøren satte OL højere end beboerne i Tokyo, mener Hatoyama.

Hatoyama henviser til Tokyo-guvernør Yuiriko Koike, som onsdag i sidste uge beordrede sine 14 millioner beboere i byen til at undgå unødvendige ture udendørs. Hun åbnede tilmed op for at lukke Tokyo helt ned.

Det skyldtes i høj grad tallene for smittede. De steg kraftigt.

Shinzo Abe, Japans nuværende premierminister, erkendte lørdag, at landet var i en kritisk fase, og at antallet af personer, der blev testet, havde været "meget lavt nogle dage".

Han afviser dog anklagerne om manipulation med tallene.

- Nogle mener, at Japan skjuler antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus. Jeg mener ikke, at det er tilfældet, fastslog Abe.

I onsdags - dagen efter OL-udskydelsen - blev der registeret ny rekord i antallet af smittede på et døgn i Tokyo - helt præcist 41. Samlet nåede antallet af smittede i Tokyo op på 212 på dette tidspunkt.

Og tallene steg yderligere. I Japan opfordrede borgmestrene i naboregionerne midlertidigt til ikke at rejse til Tokyo.

I søndags var der igen rekord i antallet af smittede i Tokyo - denne gang 68. Den samlede tal var nu oppe på 430 - altså en fordobling på fire dage.

Tirsdag blev der meldt om 78 nye smittede, hvilket betød, at det samlede antal corona-patienter i Tokyo kom over 500.

Også i hele Japan er tallene for smittede steget.

Tirsdag var der 2719 smittede i hele landet. Her er 712 smittede på et krydstogtskib, der i februar lå i karantæne i havnen i Yokohama, talt med. 70 er døde i landet.

Nogle eksperter siger, at tallene kan være større.

Masahiro Kami, præsident i Medical Governance Research Institute i Japan, mener, at de seneste stigninger hænger sammen med, at der ikke blev testet nok tidligere. Det betyder, at der er et ukendt mørketal.

Satoshi Kamayachi, bestyrelsesmedlem i Japan Medical Association, fortæller til dpa, at eksperter anbefaler at lukke landet ned for at undgå smittespredning.

- De fleste eksperter argumenterer for, at det vil være for sent, hvis først spredningen af coronavirus eksploderer, siger Kamayachi.

