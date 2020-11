Det koster arrangørerne af OL i Tokyo knap 12 milliarder kroner at udsætte sommerlegene fra 2020 til 2021.

Det skriver avisen Yomiuri Shimbun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det originale budget lød på det, der i den nuværende valutakurs svarer til 81 milliarder kroner. Med ekstraregningen er der dermed tale om en stigning på 15 procent. Det nye budget skal officielt vedtages i midten af december.

Arrangørerne har ellers sparet cirka 1,7 milliarder kroner ved at skære ned på flere områder, heriblandt personale og fyrværkeri.

Den store sportsbegivenhed blev som så meget andet offer for coronapandemien, som tidligere på året lammede størstedelen af sporten verden over.

Pandemien giver også arrangørerne af OL nye udfordringer, og der skal blandt andet betales for en lang række coronaforanstaltninger, der skal forhindre smittespredning under legene.

Forventningen er dog, at de tiltag bliver betalt af den japanske regering, og de er derfor ikke inkluderet i det nye budget.

Arrangørerne meddelte fredag, at de vil fortsætte generalprøver og tage beslutning om tilskuere i løbet af foråret. På grund af pandemien er det usikkert, hvor mange tilskuere der kan lukkes ind for at overvære legene.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, har dog ytret sig optimistisk omkring muligheden for at lukke tilskuere ind.

OL begynder efter planen 23. juli næste år.

