Stillehavsøen Tahiti skal være vært for konkurrencer inden for surfing under OL i 2024, der afholdes i Paris.

Tahiti skal hjælpe Paris med OL-værtskabet i 2024.

Hovedøen i den franske koloni i Stillehavet, Fransk Polynesien, skal stå for at facilitere konkurrencerne inden for surfing. Det skriver organisationen bag OL i Paris på Twitter.

Tahiti ligger 15.000 kilometer fra den franske hovedstad og blev valgt fremfor strande i det sydvestlige Frankrig og Bretagne.

Konkurrencerne vil finde sted i Teahupoo, som kan prale af nogle af de største bølger på mændenes World Tour.

- Det er en rigtig glædelig overraskelse og anerkendelse af vores historie, at vi kan tilbagebetale den ære til Polynesien, hvor surfing startede, siger præsidenten for Tahitis Surferforbund, Lionel Teihotu, til nyhedsbureauet AFP.

OL i 2024 finder sted fra 26. juli til 11. august.

/ritzau/AFP/