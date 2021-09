En tur med familien var tæt på at ende fatalt for den norske stjerne Olaf Tufte.

Det fortæller den nu pensionerede roer i sin nye bog, hvor han deler detaljer om en episode i 2015, der kunne have kostet ham livet.

»Jeg er ikke en person, der plejer at 'fryse'. Men det gjorde jeg denne her gang. Hvis ikke jeg havde haft den mentale træning fra sporten, tror jeg ikke, vi havde siddet og snakket nu,« fortæller han til Dagbladet.

Den voldsomme episode fandt sted under en vandretur med familien. De gik på en sti, men da de skulle tilbage igen, vurderede han, at de ikke skulle gå den samme vej ned.

Så mens han sikkert fik sin familie hen på et fladt sted, ville han undersøge, hvad de skulle gøre. Og det var her, det var tæt på at gå helt galt.

Pludselig befandt han sig et stejlt sted med risiko for jordskred. Nærmest lige foran ham gik det flere hundrede meter ned, og han kunne mærke, jorden bevægede sig under ham.

Det var farligt, og det var han udmærket klar over, alt imens frygten satte ind. For hvis jorden bevægede sig meget mere, var han tæt på at styrte i døden.

»Til at starte med blev alt bare sort. Jeg kunne ikke tænke. Så tænkte jeg på familien, der var tæt på. Hvis først der skete et skred under mig, var der ikke noget at gøre. Det var en kamp at få kontrol over kroppen. Først skulle jeg have styr på min vejrtrækning, så jeg kunne falde til ro og begynde at tænke,« fortæller Olaf Tufte, der efter en hård og mental kamp kom sikkert væk.

45-årige Olaf Tufte vandt OL-guld i singlesculler i 2004 og 2008. I år 2000 vandt sølv i dobbeltsculler i Sydney, mens det i samme disciplin blev til bronze i 2016 i Rio. Efter årets OL i Tokyo indstillede han karrieren.

Ved siden af sin karriere som professionel roer har Olaf Tufte arbejdet som både landmand og brandmand.