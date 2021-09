Livet i OL-byen kan hurtigt blive lidt ensformigt. I hvert fald hvis du spørger den tidligere atlet Denise Lewis.

For den i dag 49-årige brite, der var en stjerne i atletik, fortæller nu i programmet 'A League of Their Own', hvordan det hurtigt kunne blive hedt. Og var der nogle, der havde sex, kunne de ikke være sikre på at være helt alene.

»Jeg kan huske, der var engang, hvor der var nogle, der virkelig var i gang. Og så blev jeg ringet op,« fortæller hun og forklarer, at opkaldet kom i kølvandet på, at nogle i et andet værelse havde sex.

»Der var nogle i et værelse ved siden af, der virkelig havde godt gang i den. Så vi samlede os nærmest i en klynge og lyttede med. Det var nærmest et opkald, hvor der blev sagt: 'Nogen har sex, hvem vil lytte med?'. Altså, vi kedede os. Vi kedede os virkelig,« fortæller hun ifølge New York Post.

Denise Lewis vandt OL-guld i syvkamp i 2000. Foto: JEFF HAYNES Vis mere Denise Lewis vandt OL-guld i syvkamp i 2000. Foto: JEFF HAYNES

Denise Lewis, der stoppede sin aktive karriere i 2005, var med ved OL i 1996 i Atlanta, hvor hun vandt bronze i syvkamp. Fire år senere, i Sydney i 2000, vandt hun guld i samme disciplin. Hun vandt desuden to VM-sølvmedaljer og EM-guld i sin karriere.

I programmet ønsker hun ikke at fortælle, hvem det var, der havde sex i Australien, men hun fortæller, at adskillige fra det engelske landshold lyttede med.

Da legene blev afholdt i netop år 2000, kom det frem, at de i OL-byen løb tør for kondomer. Der var ifølge New York Post blevet uddelt 70.000 af slagsen, men det var ikke nok, og derfor blev der leveret yderligere 20.000.

Det er offentligt kendt, at der bliver udleveret kondomer i OL-byen, og det var også tilfældet ved årets lege i Tokyo, selvom atleterne havde forbud mod at se hinanden på kryds og tværs på grund af coronapandemien, ligesom de også skulle sove i enkeltmandssenge, der var bygget af pap.

Alligevel blev der uddelt 160.000 kondomer, som atleterne blev bedt om at gemme, til de kom hjem igen.