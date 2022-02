Det endte helt galt for den japanske snowboarder Rina Yoshika under torsdagens OL-forberedelse.

For under en træning på slopestyle-banen ved Genting Snow Park i Zhangjiakou, Kina, var den 23-årige japaner involveret i et voldsomt styrt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Yoshika lå pludselig bevidstløs i sneen efter et hop, hvor hun landede helt forkert. Derfor måtte lægepersonalet handle hurtigt, og på ganske kort tid nåede de hen til den ramte stjerne.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Få sekunder efter kom den japanske snowboarder til bevidsthed, og efter at have modtaget behandling besluttede lægerne, at Yoshika skulle fragtes til hospitalet hurtigst muligt.

Den unge japaner skreg dog af smerte, da redningsfolkene forsøgte at løfte hende over på en båre. Og derfor tog det næsten 20 minutter at flytte den ulykkelige snowboarder.

En talsperson fra OL-arrangørerne fortæller til Reuters, at Yoshika blev kørt væk i en ambulance, men på det tidspunkt var det svært at spå om de fysiske skader, hun havde pådraget sig.

I første omgang var ambulancen tilkaldt for en sikkerheds skyld, og det betød ikke nødvendigvis, at skaderne var alvorlige.

Rina Yoshika skal efter planen deltage i slopestyle-disciplinen ved vinter-OL i Beijing, der starter torsdag.