Den indiske bryder Sushil Kumar er endt i store problemer.

For den dobbelte OL-medaljevinder er nemlig blevet anholdt af politiet i hjemlandet, da han er mistænkt for at have dræbt en anden bryder.

Det skriver CNN.

Anholdelsen af 37-årige Sushil Kumar fandt sted søndag, tre uger efter liget af bryderen Sagar Dhankar var blevet fundet i den indiske millionby New Delhi.

37-årige Sushil Kumar har vundet flere OL-medaljer i sin karriere. Foto: YE AUNG THU Vis mere 37-årige Sushil Kumar har vundet flere OL-medaljer i sin karriere. Foto: YE AUNG THU

Sushil Kumar havde angiveligt været på flugt fra politiet i tre uger, hvor han havde formået at flygte på tværs af det enorme land.

Ifølge de lokale medier var Sagar Dhankar død af de voldsomme skader, han pådrog sig efter en brydekamp med Sushil Kumar.

Årsagen til brydekampen var efter sigende en større uenighed mellem de to brydere omkring en bolig.

Ifølge nyhedsbureauet AFP fortæller Sushil Kumars advokater, at deres klient fastholder sin uskyld i sagen.

Den arresterede bryder har opnået store resultater i sin karriere. Blandt andet OL-sølv i 66 kilo-klassen i 2012 i London samt en bronzemedalje ved OL i Beijing i 2008.

Ved førstnævnte OL var han i øvrigt fanebærer for Indien under legenes åbningsceremoni.

Sushil Kumar har også tidligere vundet VM-guld i samme vægtklasse i 2010.