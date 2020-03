OL skubbes et år for at give tid til at tackle coronakrisen og for at genere idrætskalender mindst muligt.

OL bliver skubbet helt til sommeren 2021, og det er der mange gode grunde til, forklarer Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

I sidste uge blev det meldt ud, at legene blev udskudt til 2021 - senest om sommeren, og mandag kom så de nye datoer: 23. juli til 8. august i 2021.

At legene skubbes så langt ud i fremtiden skyldes flere ting. IOC peger i sin pressemeddelelse mandag på tre overordnede hensyn:

Sundhedsmyndighederne og de japanske OL-arrangører får bedst mulig tid til at tackle det konstant skiftende landskab og de mange forstyrrelser, som den globale coronakrise har forårsaget og også fremad vil forårsage.

Den nye termin for OL vil være den mindst ødelæggende termin i forhold til den i forvejen hårdt pressede globale idrætskalender og dermed genere atleter verden over og de internationale idrætsforbund mindst muligt.

Med legene placeret så sent som næste sommer sikrer man, at de forestående OL-kvalifikationsprocesser i de respektive internationale idrætsforbund kan blive planlagt og gennemført så godt som overhovedet muligt i den ekstraordinære situation.

/ritzau/