Pyeongchang. En af de største sensationer i vinter-OL's historie. Sådan beskrives tjekken Ester Ledeckás guldtriumf i lørdagens super-G i flere medier.

Egentlig begår Ester Ledecká sig inden for snowboarding, hvori hun også stiller til start i sydkoreanske Pyeongchang. Men hun har desuden gjort lynkarriere som alpin skiløber.

- Indtil i dag troede jeg, at jeg var en bedre snowboarder, siger Ester Ledecká.

Med startnummer 26 leverede hun et fremragende gennemløb i tiden 1 minut og 21,11 sekunder.

Da hun krydsede stregen, kunne hun konstatere, at hun havde været blot en hundrededel af et sekund hurtigere end den forsvarende OL-mester i disciplinen, Anna Veith, som havde ligget nummer et.

- Hvordan skete det? spurgte Ledecka sig selv.

- Alle de andre piger risikerede ikke meget. Der må være et meget stort pres på dem. Jeg forsøgte bare at køre mit bedste løb, siger den sensationelle vinder.

Ledecka er langt fra færdig ved vinter-OL. Torsdag gælder det kvalifikationen til parallel storslalom på snowboard, men faktisk prøver hun nu at overtale sine trænere til at lade hende stille op i det alpine styrtløb onsdag.

Hun havde ambitioner om at lave store resultater på sigt i alpin skiløb, men succesen kom hurtigere end forventet for den 22-årige.

- Jeg troede, at dette ville komme langt senere i min karriere. Men det er kun godt, at det kan ske så hurtigt, siger Ledecka.

Østrigeren Anna Veith og Tina Weirather fra Liechtenstein nappede henholdsvis sølv og bronze. Den amerikanske superstjerne Lindsey Vonn sluttede på sjettepladsen.

/ritzau/Reuters