Ifølge præsidenten for OL i 2020 er der endnu ikke taget en beslutning om udenlandske fans til sommerlegene.

Der er endnu ikke truffet en endegyldig beslutning om udenlandske sportsfans ved sommerens OL i Tokyo.

Det siger præsidenten for den japanske OL-organisationskomité, Seiko Hashimoto, ifølge Reuters.

Udmeldingen kommer, efter at Kyodo News tirsdag bragte en artikel om, at regeringen havde lagt sig fast på ikke at tillade fans fra udlandet.

Ifølge det japanske nyhedsbureau, som angiveligt havde fået oplysningerne fra anonyme kilder "med kendskab til sagen", er beslutningen truffet af den japanske regering for at holde coronasmitten i landet nede.

Også Reuters har erfaret, at OL bliver uden tilskuere fra udlandet.

Men de oplysninger kan Hashimoto ikke bekræfte.

Hun håber, at der kan træffes en beslutning om udenlandske tilskuere inden starten på transporten af den olympiske flamme i Japan 25. marts.

/ritzau/