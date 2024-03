Medaljer, der bliver uddelt til sommerens OL, indeholder 18 gram metal fra Eiffeltårnet.

Medaljemodtagere til Ol i Paris til sommer kommer til at få en særlig slags medalje om halsen. De indeholder nemlig et lille stykke af metal fra Eiffeltårnet.

Det oplyser arrangørerne torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I midten af medaljerne sidder et sekskantet stykke metal, som er lavet af såkaldt restmetal fra det kendte tårn i den franske hovedstad.

Idéen bag designet er at kæde OL sammen med symboler for Frankrig, siger Thierry Reboul, som er kreativ direktør for OL 2024 i Paris.

- Det absolutte symbol for Paris og Frankrig er Eiffeltårnet, siger Reboul.

- Det er atleternes mulighed for at tage et lille stykke af Paris med dem, uddyber han.

Designet til medaljerne kommer fra den franske juveler Chaumet, og de sekskantede stykker af metal fra Eiffeltårnet vejer hver 18 gram.

Metallet er blevet gemt fra tidligere renoveringer af Eiffeltårnet og er gennem flere år blevet opbevaret i et lager, hvis placering er hemmelig, lyder det.

Metalstykkerne sidder i midten af guld-, sølv- og bronzemedaljerne, som desuden er designet med riller, som skal få lysstråler til at reflektere fra medaljerne.

På bagsiden af medaljerne ses den græske sejrsgudinde, Nike, der læner sig fremad, med Akropolis på den ene side og Eiffeltårnet på den anden.

OL i Paris skal forløbe fra den 26. juli til den 11. august.

/ritzau/