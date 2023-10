En tragedie har ramt russisk vintersport.

OL-legenden Anfisa Reztsova er afgået ved døden blot 58 år gammel, skriver Dagbladet.

Reztsova vandt OL-guld tre gange og i alt fem OL-medaljer i langrend og skiskydning mellem 1988 og 1994.

Hun vandt desuden seks VM-medaljer hvoraf tre var af guld.

Telegram-kanalen Baza melder ifølge Dagbladet, at Reztsova blev ført bevidstløs til intensivafdelingen på et hospital 15. oktober. Fredag døde hun.

Allerede i marts var hun indlagt efter et hjerteanfald.

Reztsova var mor til skiskytterne Kristina Reztsova og Daria Virolaynen.

Førstnævnte vandt to medaljer ved vinter-OL i Beijing i 2022.

Anfisa Reztsova var udover sine evner på ski også kendt som lidt af en kontroversiel personlighed.

I 2020 antydede hun kraftigt, at hun sammen med flere landsholdskammerater havde været dopede.

I februar i år kaldte hun ifølge Dagbladet nordmænd for 'modbydelige kakerlakker', fordi de to norske skiskydningsstjerner Johannes og Tarjei Bø havde udtalt, at Rusland ikke skal tilbage i international sport.

Hjemme i Rusland hyldes Reztsova.

»Hun var unik på alle måder. Der er ingen i russisk idræt, som kunne vinde medaljer i to forskellige sportsgrene. Hun havde et vanvittigt fokus på at vinde,« siger Vladimir Drachev, der selv er en af de største skiskytter nogensinde.