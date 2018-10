Den endelige pris for OL i 2020 i Tokyo kan nå op over 25 milliarder dollar, viser japansk regeringsrapport.

Tokyo. Det er en dyr fornøjelse at være vært for de olympiske lege.

Det kan Japan skrive under på, efter en økonomisk rapport fra landets regering viser, at prisen for OL i Tokyo når op på 25 milliarder dollar (163 milliarder kroner).

Det er næsten fire gange så meget, som Tokyo havde budgetteret med, da byen vandt værtsrollen i 2013. Dengang lød budgettet på 7,3 milliarder dollar (47,6 milliarder kroner).

Rapporten slår også fast, at prisen forventes at blive endnu højere.

- En stor del af omkostningerne forventes at stige efter 2018 og frem mod begivenheden, lyder det i rapporten.

I december meddelte Tokyo, at prisen ville nå op på 12 milliarder dollar.

Omkring 80 procent af pengene skal komme fra skattekroner, mens resten skal komme fra private fonde, og så modtager Tokyo også 1,7 milliarder dollar fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Rapporten kritiseres for at have taget omkostninger med, der ikke kan knyttes til OL.

- Det er omkostninger til øget turisme, vejarbejde, tilskud til at skabe et hybridt samfund og selv det at forbedre vejrudsigter med bedre satellitter, siger en talsmand for OL-arrangørerne i Tokyo.

IOC-præsident Thomas Bach siger, at IOC ikke har indflydelse på, hvad der kan medregnes som omkostninger tilknyttet OL.

OL i 2016 i Rio de Janeiro beregnes ifølge nyhedsbureauet TT til at have kostet 84 milliarder kroner.

IOC meldte for få dage siden ud, at vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea gav et overskud på 55 millioner dollar.

Tokyo vandt OL-værtskabet over Istanbul og Madrid. OL i 2020 afvikles fra 24. juli til 9. august.

/ritzau/AP/