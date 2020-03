OL-byen er legenes bankende hjerte, men måske må boligtraditionen droppes i Tokyo, siger IOC-præsident.

Ved OL har atleterne tradition for at bo samlet i den olympiske by, men det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre ved det udskudte OL i Tokyo.

Der er bygget et lejlighedskompleks til de cirka 11.000 olympiske atleter, men efter OL, der oprindeligt stod til at blive afholdt i perioden 24. juli - 9. august, skulle lejlighederne ombygges og sælges eller udlejes.

Mange lejligheder er allerede afsat efter de oprindelige OL-datoer, og det kan tvinge Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at tænke alternativt, når OL skal afvikles på et endnu ikke fastlagt tidspunkt i 2021.

Det siger IOC-præsident Thomas Bach på et telefonpressemøde onsdag.

- Jeg kan ikke svare på spørgsmålet om, hvordan det bliver. Det bliver et af mange tusind spørgsmål, som vores arbejdsgruppe må tage stilling til.

- Normalt er OL-byen legenes bankende hjerte, men vi står i en situation, vi aldrig tidligere har oplevet. Jeg vil være henrykt, hvis vi kan få en OL-by i traditionel forstand, men det er et af de områder, hvor vi må være klar til at ofre noget, siger Thomas Bach.

OL i Tokyo skal afvikles senest i sommeren 2021.

/ritzau/