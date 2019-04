Den amerikanske by Los Angeles skal være vært for sommerlegene i 2028. Prisen er 46 milliarder kroner.

6,9 milliarder dollar eller knap 46 milliarder kroner.

Det er prisen for at afholde OL i Los Angeles 2028 ifølge arrangørerne bag.

Tirsdag fremlagde de amerikanske arrangører en detaljeret økonomisk plan for afholdelse af sommerlegene om ni år.

Af den fremgår det, at prisen for sommerlegene fremstår højere, end da arrangørerne bød på sommerlegene i 2017, hvor beløbet var vurderet til 5,3 milliarder dollar.

Dengang var beløbet regnet efter dollarkursen i 2016. Det nye beløb tager højde for den forventede prisudvikling de næste ti år for at skabe et mere realistisk billede af omkostningerne.

Det siger Casey Wasserman, der er formand for organisationen LA 2028.

- Vi redefinerer, hvad det vil sige at afholde et succesfuldt OL, og vi ser frem til at planlægge og afholde en fantastisk begivenhed, som vil gøre samfundet stolt, siger han.

Los Angeles blev tildelt værtskabet i 2017. I første omgang kæmpede amerikanerne med Paris om retten til at afholde OL i 2024.

Men på grund af et faldende antal bejlere valgte Den Internationale Olympiske Komité (IOC) at placere sommerlege i både Paris og Los Angeles.

I 2024 er Paris vært, mens legene altså fire år senere rykker til Californien.

Det er tredje gang, at Los Angeles skal være vært for den internationale sportsbegivenhed. De to øvrige gange var i 1932 og 1984.

