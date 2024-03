Den tidligere europamester Turpal Bisultanov skal i denne uge i aktion ved Thor Masters efter skulderskade.

Bryderen Turpal Bisultanov har et håb om at hente en medalje til Danmark ved sommerens OL i Paris.

Fredag står den 22-årige bryder over for sin første alvorlige prøve ovenpå otte måneders påtvunget pause efter en skulderoperation, når han deltager i det stærkt besatte brydestævne Thor Masters i Nykøbing F.

Stævnet vil give den tidligere europamester og VM-sølvvinder en indikation om, hvor han står henne forud for to olympiske kvalifikationsstævner i løbet af foråret.

Bryder Turpal-Ali Alvievich Bisultanov ankommer til prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

For kun to uger siden fik bryderen, der har tjetjenske rødder, sig en alvorlig forskrækkelse, som gjorde ham nervøs for kvalifikationen til OL og vejen tilbage mod verdenstoppen.

Under en træning pådrog Turpal Bisultanov sig nye skuldersmerter, efter at han havde kastet rundt med en modstander.

- Det var den største smerte, jeg har haft i min skulder siden operationen.

- Vi havde fået et par tyrkere op for at deltage i træningen, og under en tilfældig kamptræning løftede jeg den ene op og kastede ham, men han landede mærkeligt på mig.

- Lidt efter kunne jeg ikke gøre noget med min arm. Jeg kunne overhovedet ikke bruge den, siger Turpal Bisultanov.

Den stærke bryder er vant til at håndtere smerte. Han har altid lidt problemer med knæene, der begge er blevet opereret. Af og til døjer han med rygsmerter, mens der også er smerter i håndled og fingre.

- Det er sådan sporten er. Jeg er vant til smerte, så det er ikke nogen undskyldning, siger han.

Skuldersmerterne i midten af februar var dog alligevel så slemme, at Turpal Bisultanov blev nervøs for, om hans store planer for foråret 2024 var i gang med at smuldre.

- Det var et chok for mig, og jeg begyndte at stresse over det. Jeg var rigtig nervøs.

- Dagen efter var jeg forbi Team Danmark, og de kunne ikke rigtig se, hvad der var galt, men kun at jeg var lidt hævet, siger bryderen.

To dage efter uheldet, der skete en tirsdag, kom han i hænderne på massør og akupunktør Hassan Torabi, der de følgende dage arbejdede hårdt for at fjerne hævelsen.

- Hen over weekenden blev det allerede okay, og om mandagen kunne jeg faktisk ikke mærke så meget, siger Turpal Bisultanov, der derfor er klar til Thor Masters.

I januar deltog han i et stævne i franske Nice og blev nummer tre - uden at være i kampform.

Til denne uges stævne i Nykøbing F. på Falster er kampformen til gengæld blevet pudset af, og den danske bryder er spændt på at se, hvad han kan udrette i et stærkt felt.

Mange nationer bruger Thor Masters som et vigtigt stævne frem mod OL i Paris.

I Turpal Bisultanovs vægtklasse, som er 87 kiloklassen, er sidste års europamester, ungareren István Takács, blandt andre tilmeldt.

Danskeren blev selv europamester i 2022. Samme år hentede han også VM-sølv.

/ritzau/