Drømmen om at få et barn har slidt hårdt på den tidligere OL-mester.

Mens mange danskere nok sad klinet til skærmen for at se curling ved vinter-OL i 1998, så havde amerikanske Tara Lipinski en stjernestund på kunstskøjtebanen.

Hun vandt alt, hvad hun stillede op i som professionel, deriblandt guld i Nagano som 15-årig.

Men som voksen har hun måttet leve med en stor smerte, for hun har ikke kunnet få børn - selvom hun har prøvet utallige midler for at få drømmen til at gå i opfyldelse sammen med manden Todd Kapostasy.

Tara Lipinski med manden Todd Kapostasy. Foto: Mary Altaffer/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg har holdt på lidt af en hemmelighed de sidste fem år, og det har helt sikkert været en mærkelig følelse for mig,« indleder hun sit følelsesladede opslag på Instagram.

»Mit liv blev vendt på hovedet og blev fuldstændig opslugt af vores hjerteskærende og ofte ødelæggende fertilitetsrejse.«

»Min mand og jeg har tilsyneladende ramt alle tænkelige vejspærringer fra det øjeblik, vi begyndte denne proces i 2018, og siden da har jeg været i narkose 24 gange og har haft fire aborter,« fortæller hun og remser alle de mislykkede behandlinger op.

»Det har været en ulidelig smertefuld rejse,« skriver den 41-årige OL-helt.

»Infertilitet kan være en af de mest ensomme klubber at være en del af, og mit håb er, at vi ved at fortælle vores historie måske kan hjælpe andre par, der går igennem lignende rejser.«

Efter karrieren på isen har Lipinski været hyppigt på tv - både som ekspert i sin egen sport og som vært på underholdningsprogrammer.