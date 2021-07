»Carallo kom desværre til skade for seks uger siden.«

Således indleder springrytteren og forsidefruen, Tina Lund, sit opslag på Instagram.

Tina Lund havde sammen med sin hest Carallo kvalificeret sig til OL. Makkerparret var dog endnu ikke udtaget.

Men det bliver der altså heller ikke noget af.

»Desværre blev der ingen mesterskaber for os i år, som vi havde håbet på,« lyder det.

Tina Lund skriver videre i sit Instagramopslag, at »det har været rigtig hårdt« og at »hun har været meget ked af det.«

Carallo kom til skade i hestetransporteren på vej til et stævne i Holland.

Selvom det ifølge Tina Lund går den rigtige vej med Carallo, så er der altså ingen chance for at de skal til Tokyo, hvor OL afholdes.

OL er ellers en af de ting, som Tina Lund drømmer om at få lov til at opleve. Det fortalte hun tilbage i januar til Her & Nu i forbindelse med sin 40-års fødselsdag.

Tina Lund danner par med den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen.

OL løber af stablen fra den 23 juli til 8. august.