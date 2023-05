Som blot 20-årig stod han i en OL-semifinale, men nu risikerer han 20 års fængsel.

Amerikanske Trevor Jacob var med til vinter-OL i Sochi, hvor han var meget tæt på at gå i finalen i snowboard cross.

Han var desuden pilot og skydivede til den helt store guldmedalje, og det gav succes på YouTube, men førte også til et flystyrt og en retssag.

I december 2021 lagde han en video op på YouTube, hvor han foregav, at han var ude for en ulykke og havde overlevet et flystyrt, men nu indrømmer han, at det var bevidst.

YouTuber and Private pilot Trevor Jacob , who intentionally crashed an airplane for views will plead guilty to obstructing a federal investigation by cleaning up the site of the crash,US prosecutors say.



Now pleads guilty to one federal charge. He faces up to 20 years in prison. https://t.co/s93uCtMeFq pic.twitter.com/sHGz4Guioi — FL360aero (@fl360aero) May 12, 2023

Den nu 29-årige Trevor Jacob risikerer 20 år i fængsel, skriver BBC.

Flystyrtet skete i november 2021, hvor han forlod lufthavnen Santa Barbara i et lille fly, hvor der var sat kameraer på. Selv medbragte han en faldskærm og en selfiestang, og videoen er set mere end 4,1 million gange.

»Han havde ingen intentioner om at nå frem til en destination, men planlagde i stedet at skyde sig ud af flyet og bruge faldskærmen til at komme ned,« lyder det fra statsanklageren i sagen.

Lidt over halv time efter afgang styrtede flyet ned i Los Padres National Forest.

Hans pilotcertifikat blev taget fra ham sidste år, og han skal nu møde i retten for at få sin dom om et par uger.