Som blot 20-årig stod han i en OL-semifinale, og i 2023 risikerede han så 20 års fængsel.

Så galt gik det dog slet ikke for amerikanske Trevor Jacob, der deltog ved vinter-OL i Sochi, hvor han var meget tæt på at gå i finalen i snowboard cross.

Han endte med at få seks måneder bag tremmer efter en sag, hvor han lavede et bevidst flystyrt.

Han var nemlig også pilot og skydivede til den helt store guldmedalje, hvilket gav succes på YouTube, men også førte til en retssag.

I december 2021 lagde han en video op på YouTube, hvor han foregav, at han var ude for en ulykke og havde overlevet et flystyrt, men senere indrømmede han, at det var bevidst.

Hans pilotcertifikat blev taget fra ham sidste år, og nu har han så fået yderligere straf.

I retten blev der lagt vægt på, at Trevor Jacob havde fjernet vragresterne fra stedet, hvor det førerløse fly havde landet, ved hjælp af en helikopter, selvom han havde fået klar besked på at lade dem være, så der kunne foretages undersøgelser.

Han erkender, at dommeren tog den rette beslutning ved at sende ham i fængsel, fortæller TMZ.