Thomas Bach skulle rejse til Japan i næste uge på et kort besøg 67 dage før OL, men besøget er udskudt.

Coronapandemiens udvikling i OL-værtslandet Japan spænder nu ben for, at præsidenten i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, kan besøge Tokyo i næste uge.

Den 67-årige tysker havde ellers planlagt et besøg i Japan 17.-18. maj, men det besøg er nu blevet udskudt på ubestemt tid. Det meddeler IOC, efter at undtagelsestilstanden i Tokyo er forlænget til slutningen af maj.

Datoerne for det nu udskudte besøg ligger ellers med kun lidt over to måneder til, at sommerlegene i Tokyo begynder 23. juli.

Samtidig kommer meldingen efter de seneste målinger om japanernes begrænsede opbakning til at afholde OL.

Avisen Yomiuri Shimbun foretog en undersøgelse fra 7. til 9. maj. Ifølge den ønsker 59 procent af befolkningen legene aflyst, mens 39 procent ønsker legene gennemført.

Også TBS News foretog i weekenden en meningsmåling. I den svarede 65 procent, at de ønskede legene aflyst eller udskudt.

Både de japanske arrangører og IOC har indtil videre fastholdt, at legene gennemføres denne sommer. Det er dog usikkert, i hvilket omfang lokale tilskuere får adgang til konkurrencerne. Udenlandske tilskuere er udelukket.

/ritzau/