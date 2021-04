Coronasituationen i Japan betyder, at OL i Tokyo til sommer kan blive helt uden tilskuere, siger OL-chef.

Sommerens OL i Tokyo kan ende med at blive afviklet helt uden tilskuere på lægterne grundet coronasituationen, siger OL-chefen Seiko Hashimoto til AFP.

- Vi kan godt ende i en situation, hvor vi ikke kan tillade tilskuere at komme ind, siger Hashimoto, som er øverste OL-chef.

Hun tilføjer, at legene kun kan blive en succes, såfremt arrangøren kan garantere både atleternes og den japanske befolknings sikkerhed. Og betyder det tomme sæder, så kan det altså blive udgangen på det.

OL i Tokyo skulle have været afviklet sidste sommer, men grundet coronapandemien blev legene udsat i et år.

Legene skal efter planen afvikles fra 23. juli til 8. august.

Det var i forvejen besluttet, at udenlandske fans ikke ville få adgang til OL grundet den øgede risiko for smittespredning. Det skete på et møde 20. marts.

Ifølge flere internationale medier mødes OL-arrangøren med førende viruseksperter fredag morgen dansk tid for at drøfte smitterisikoen forbundet med OL til sommer.

Over det meste af verden er de respektive lande i gang med vaccinere befolkning mod coronavirus.

Eftersom de fleste atleter ikke er i gruppen af ældre eller kronisk syge står de som udgangspunkt bagest i køen til vaccinerne i mange lande. Det gælder også Danmark.

Men flere regeringer har meldt ud, at deres OL-atleter vil blive skubbet frem i køen, så de er færdigvaccineret i tide inden OL, så afviser den danske regering indtil videre at gøre det samme.

/ritzau/