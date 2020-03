Danske atleter, der er kvalificeret til OL, er nødt til at afvente, om de fortsat er garanteret plads.

Søren Simonsen, der er chef de mission i Danmarks Idrætsforbund (DIF), kan ikke garantere de allerede OL-kvalificerede danske atleter, at de også har deres plads ved det udskudte OL næste år.

- Det kan vi faktisk ikke, siger Søren Simonsen.

Efter tirsdagens udskydelse af OL i Tokyo fra 2020 til 2021 på grund af udbruddet af coronavirus svæver det dermed i det uvisse, om atleterne kan beholde deres OL-billetter.

Hos DIF har man ikke hørt nyt fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) om lige præcis den del, siden IOC-præsident Thomas Bach berørte emnet før udskydelsen af OL.

- Det, Thomas Bach meldte ud for otte-ti dage siden, var, at de atleter, der var udtaget, var sikret. Men det var i den givne situation, hvor man fastholdt, at OL skulle gennemføres til sommer.

- Det, der blev diskuteret, var, om man skulle ændre i kvalifikationsstævner og kigge på andre måder at få de sidste atleter kvalificeret.

- Der slog Bach fast, at dem, der har fået en kvoteplads, kan beholde pladsen. Om det er det samme nu, hvor vi er ude i en udsættelse, ved vi ikke endnu. Der afventer vi besked fra IOC, siger Søren Simonsen.

Der kan gå over et år, før OL afvikles. Der er ikke sat endelig dato på. Og atleter, der lige nu er kvalificeret, kan opleve et markant formdyk, hvor andre måske kan overhale dem.

Det plejer at være sådan, at DIF ønsker, at det er de stærkest mulige atleter, der er med ved legene.

- Det er jo helt naturligt, at man stiller med de bedste atleter til et OL. Men det er en ekstraordinær situation, og vi er nødt til at få vendt det internt, siger Søren Simonsen.

- Først skal vi have vores egne interne diskussioner, og så skal vi have en snak med sportscheferne i forbundene også og høre, hvordan de ser på det.

- Det her er elitesport, og i denne helt særlige situation kan der komme beslutninger, der ikke passer alle. Men intet er bestemt endnu, fastslår han.

Søren Simonsen fortæller, at DIF skal have interne drøftelser i de kommende dage og diskutere, hvordan det skal håndteres.

- Jeg synes, at overskriften på det her skal være sportslig fairness. Det er jo fair, at hvis man har kvalificeret sig, og man stadig er en topatlet, når OL skal afvikles, bør man have sin plads.

- Men jeg kan ikke sige, om det er sådan, det bliver. Det her afventer vi IOC's og også vores egne diskussioner om, siger Søren Simonsen.

Der kan også blive uenighed om, hvad der er sportsligt fair.

- De atleter, der er udtaget, synes, det er sportsligt fair, hvis de får lov til at stille op, hvorimod de atleter, der måske er blevet bedre om halvandet år, synes, at det er sportsligt fair, at de kommer med.

- Det er åbent i øjeblikket, så derfor er det svært at give et svar, lyder det fra Søren Simonsen.

Det er heller ikke afklaret, hvad der sker med de OL-kvalifikationsstævner, der er blevet udskudt i foråret på grund af coronakrisen.

- Vi hænger lidt i et limbo i øjeblikket, fordi de internationale kriterier skal genforhandles. Og det har vi ikke fået nyt om endnu, siger Søren Simonsen.

/ritzau/