At sætte knæet i jorden og løfte en knytnæve i vejret vil blive straffet ved sommerens OL.

Det bliver nemlig forbudt under legene i Tokyo at vise sin støtte for racemæssig lighed på ethvert olympisk område.

Det har Den Internationale Olympiske Komité (IOC) slået fast onsdag.

»Jeg vil ikke have noget til at distrahere mine konkurrencer. Det er stadig sådan, at jeg har det i dag,« sagde IOCs chef for atletkommissionen, Kirsty Coventry, ifølge Daily Mail, på en online præsentation af reglerne ved legene.

Det bliver ulovligt at bære politiske budskaber på tøjet under OL i Tokyo. Her er det Lewis Hamilton, der bærer en T-shirt med budskabet 'Black Lives Matter' inden det britiske Formel 1-løb på Silverstone. Foto: BRYN LENNON

Coventry slog ved præsentationen fast, at flertallet af de atleter, der er blevet hørt, var imod enhver protest på alle olympiske områder.

»Det er, hvad atleterne beder om,« lød det fra Coventry.

Verdensatletikpræsidenten, Sebastian Coe, har ellers været ude at sige, at han mener, at atleterne skal have ret til at vise deres politiske standpunkt under legene.

Men Coventry slog fast, at det ikke på nogen måder bliver tilladt ved OL i Tokyo. Heller ikke politiske statements på tøjet bliver tilladt.

Hun blev spurgt ind til, om atleterne ville blive straffet for at vise deres politiske standpunkt. Dertil svarede hun klart, at 'ja, det er korrekt'.

IOCs afgørelse er resultatet af en høringsproces, hvor de har involveret over 3.500 atleter.

Coventry fortalte, at omkring 70 procent af disse atleter ikke ønskede, at det skulle være lovligt at udføre politiske statements under legene.

OL i Tokyo starter 23. juli.