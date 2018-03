De to sydkoreanske skiløbere Choi Jae-woo og Kim Ji-hyon er blevet bortvist for livstid af det sydkoreanske forbund, efter det er kommet frem, at de er beskyldt for at have forgrebet sig seksuelt på kvindelige atleter.

Det bekræfter en talsmand over for nyhedsbureaet AFP.



De to atleter er beskyldt for at forgribe sig 'fysisk og seksuelt' under Freestyle Skiing World Cup i Japan i marts. Efter en intern undersøgelse har man valgt at bortvise Jae-woo og Ji-hyon, der også deltog ved vinter-OL i Pyeongchang tildigere i år.





Ifølge talsmanden skete overfaldene, da de to sydkoreaner begyndte at drikke sammen på deres hotelværelse under turneringen. Senere spurgte de nogle kvindelige atleter, der boede i værelset ved siden af, om de ville være med, og ifølge flere medier overfaldt Jae-woo og Ji-hyon kvinderne, da de afviste tilbudet.

Kvinderne har meldt overfaldet til det sydkoreanske politi, der i øjeblikket undersøger sagen.





24-årige Choi Jae-woo og 23-årige Kim Ji-hyon havde begge sat sig vinter-OL i 2022 som deres næste store mål, men med bortvisningen, der forhindrer dem al deltagelse i ski-konkurrencer, er det ikke en realistisk mulighed længere. Desuden kan de to atleter risikere fængselsstraf for deres handlinger.