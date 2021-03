Et forslag om, at en af Japans mest kendte kvindelige komikere skulle sænkes ned på det olympiske stadion klædt som en gris, blev ikke taget godt imod af Hiroshi Sasakis kreative team.

Hiroshi Sasaki, den kreative direktør for åbnings- og afslutningsceremonierne ved OL i Tokyo, ville kalde nummeret for 'Olympig', men forslaget blev prompte afvist af hans kolleger, der kaldte ideen for 'upassende', skriver engelske The Guardian.

Efter den sexistiske kommentar blev offentliggjort af et lokalt medie, følte Hiroshi Sasaki sig nødsaget til at gå af.

»Mine ideer og bemærkninger var meget uhensigtsmæssigt udtrykt. Jeg vil sige undskyld til hende og folket, der har følt ubehag på grund af mine udtalelser,« siger Sasaki i et statement efter fratrædelsen.

Hiroshi Sasaki måtte træde tilbage, da hans 'Olympig'-kommentar blev offentlig kendt. Foto: Toru Hanai Vis mere Hiroshi Sasaki måtte træde tilbage, da hans 'Olympig'-kommentar blev offentlig kendt. Foto: Toru Hanai

Naomi Watanabe er den kvindelige komiker, som Sasaki sammenlignede med en gris. Hun er kendt i Japan for at udfordre kropsidealer og har startet en kropspositiv bevægelse kaldet 'pochakawaii', der kan oversættes til 'buttet og sød'.

Hændelsen kommer efter, at ekspræsidenten for legene i Tokyo, Yoshiro Mori, blev tvunget til at forlade posten for at komme med sexistiske bemærkninger.

Han blev erstattet af Seiko Hashimoto, og hun havde ikke meget tilovers for grisesammenligningen.

»Jeg er chokeret, og det er meget beklageligt. Det skulle aldrig være sket,« lyder det fra OL-chefen på et pressemøde, hvor hun accepterede hans fratræden.

Naomi Watanabe var meget overrasket over den kommentar, som hun mener var direkte møntet på hendes overvægt.

»Jeg er faktisk meget glad for min figur. Jeg er vil gerne udtrykke mig som mig selv uden at gå ind i, om jeg er fed,« siger hun i et statement, efter hun blev bekendt med 'Olympig'-kommentaren.

Fyringen af den kreative direktør kommer kun fire måneder før, den store åbningsceremoni skal vises foran forhåbentlig flere tusinde glade tilskuere i Tokyo og på tv-skærme verden over.