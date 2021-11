Skrappere restriktioner med et fuldendt vaccineprogram eller 21 dages karantæne.

Det er den nye virkelighed for de mange OL-atleter, som rejser til kinesiske Beijing til februar for at deltage i vinter-OL.

Onsdag trådte nye restriktioner i kraft i den kinesiske hovedstad, og det betyder, at udgangspunktet er et helt andet for den danske delegation, der skal deltage.

»Vi har ikke det fulde overblik over, hvor vi står vaccinationsmæssigt. Vi foretager lige nu en forespørgsel hos kvinderne om, hvem der er vaccinerede og ikke er,« siger Mikkel Sansone Øhrgaard, som er chef de mission for det danske OL-hold i Beijing.

For knap en uge siden leverede de danske ishockeykvinder sensationen og kvalificerede sig til OL, hvilket gør det danske hold i Kina noget større end først antaget.

Siden onsdag har regelsættet altså stipuleret, at man enten skal være færdigvaccineret eller gå i karantæne i 21 dage.

Og sidstnævnte scenario er ikke realistisk, hvis man skal deltage, mener Mikkel Sansone Øhrgaard.

»Med de regler, der er sat op for ikkevaccinerede, giver det sig selv. Smider du en professionel atlet ind i 21 dages karantænerum, hvor vedkommende ikke kan opretholde sin normale, daglige gang med træning, spisning og fysisk aktivitet, er man ikke klar til at deltage til OL.«

OL i Beijing afvikles i Kina fra 4.-20. februar 2022. Vis mere OL i Beijing afvikles i Kina fra 4.-20. februar 2022.

Med andre ord betyder det, at det formentligt bliver umuligt for ikkevaccinerede atleter at deltage i OL, hvis de vil være konkurrencedygtige.

Indtil videre har Mikkel Sansone Øhrgaard ikke hørt om nogen danske atleter, som vil takke nej til vaccinen.

Han mener, at man ikke kan gøre andet end at rette ind, selvom man havde ønsket, at OL skulle afholdes på en anden måde i den ideelle verden. For det bliver formentlig ikke den folkefest, det kunne – og skulle – have været.

»Der er nogle regler, og vi kan diskutere, om de er for restriktive, eller om de er til for at skabe de bedste forudsætninger for, at atleterne kan præstere. Måske havde vi gjort det anderledes i Danmark, men nu har Kina gjort det sådan her, og det må vi følge,« siger Mikkel Sansone Øhrgaard.

»Man kan sammenligne det med at være inviteret til den største fest, og der er restriktioner. Hvis man vil deltage, skal man være fuldt vaccineret eller gå i karantæne. Og så er det op til de enkelte atleter eller forbund.«

Det virker nærliggende at stille spørgsmålstegn ved, om man som atlet er nervøs for at deltage i sådan en fest.

For det kræver vanvittig dedikation, træning, disciplin og talent at deltage i OL, der afholdes hvert fjerde år. Bliver man smittet på det forkerte tidspunkt, taber man det hele på gulvet.

»Jeg er nok den forkerte at spørge. Men hvis det var mig, der gik rundt, ville jeg da nok have en bekymring om at blive smittet,« siger Mikkel Sansone Øhrgaard.

»Ikke kun under legene, men også før, så det går ud over træningen.«

Vinter-OL i Beijing afholdes fra fredag 4. februar til søndag 20. februar 2022.