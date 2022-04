Den kenyanske løber Damaris Muthee Mutua er blevet fundet dræbt nær byen Iten, der er kendt for at være hjemsted for nogle af verdens bedste løbere.

Det skriver flere medier heriblandt BBC.

Hun er den anden kvindelige atlet, der er blevet dræbt i området det seneste halve år. Sidste år mistede OL-løberen Agnes Tirop livet, da hun også blevet slået ihjel. Tirops mand er fortsat i politiet varetægt og nægter sig skyldig.

Og et lignende mønster gentager sig i sagen om Mutua.

Mutua blev fundet dræbt af knivstik, og hendes etiopiske kæreste Koki Fai er hovedmistænkt i sagen. Lige nu jagter kenyanske myndigheder ham, men man frygter, at han har forladt landet, og derfor er Interpol blevet involveret i sagen.

Kæresten er også løber ligesom Mutua, og de to kendte hinanden fra træningsmiljøet i byen.

»Den mistænkte ringede til en ven, som han trænede sammen med og fortalte ham, at han havde dræbt sin kæreste, og at liget var i huset,« lyder det fra den lokale politichef Tom Makori ifølge Reuters.

De nærmere omstændigheder omkring drabet er ukendt. Også hvornår det præcis skulle være sket.

Mutua var en succesrig løber i sine ungdomsår for Kenya, inden hun senere i karrieren begyndte at løbe under Bahrains flag.

Drabet har nok engang chokeret landet og skabt en ny debat om kvinders sikkerhed i Kenya. Mutua blev blot 28 år gammel.