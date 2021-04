Nordkoreas olympiske komité har besluttet ikke at sende deltagere til Tokyo for at beskytte dem mod corona.

Der bliver ingen deltagere fra Nordkorea ved denne sommers OL i Tokyo i Japan.

Det oplyser Nordkoreas sportsministerium tirsdag.

Beslutningen er truffet på et møde i Nordkoreas olympiske komité 25. marts, hvor landets sportsminister, Kim Il Guk, også var til stede.

- Komitéen besluttede ikke at deltage i det 32. OL for at beskytte sine idrætsfolk fra den globale sundhedskrise forårsaget af coronavirusset, skriver ministeriet på dets hjemmeside.

