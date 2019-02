Ligesom ved vinter-OL i 2018 vil Korea-naboerne stille fælles hold og gå ind sammen ved OL i Tokyo.

Nord- og Sydkorea slog pjalterne sammen ved vinter-OL i Pyeongchang sidste år. Det kan også blive tilfældet ved OL i Tokyo i 2020.

Ifølge Thomas Bach, præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), vil Korea-naboerne gå sammen ind og stille fælles hold.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Efter møderne i går (torsdag, red.) har vi noteret os, at begge er meget interesserede i en fælles indmarch og forenede hold i forskellige sportsgrene ved OL i Tokyo i 2020, siger Thomas Bach ifølge Reuters.

Ved vinterlegene i Pyeongchang stillede Nord- og Sydkorea op under et fælles flag, og nationerne stillede med et fælles hold i ishockey på kvindesiden.

Ifølge nyhedsbureauet AP udtrykte landene "interesse og vilje" til at afholde OL i 2032 ved fredagens møde.

Forleden fortalte sydkoreanske embedsfolk til nyhedsbureauet AFP, at Nord- og Sydkorea vil gå sammen om et bud på værtskabet for OL i 2032.

Sydkorea skulle i den forbindelse pege på hovedstaden Seoul som den ene af to værtsbyer.

