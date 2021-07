Der er en mulig skandale under opsejling i Tokyo her få dage, inden OL begynder i Japan.

Fire medarbejdere fra henholdsvis USA og Storbritannien er nemlig mistænkt for at have taget kokain under deres ophold.

Det skriver det lokale medie Tokyo Reporter.

To af de mistænkte er 22-årige Dalton Ray Bouquet fra USA og 46-årige John Benjamin Lockwood fra England.

Ifølge mediet mener ordensmagten i Tokyo, at de fire personer har indtaget det forbudte stof i løbet af den seneste måned.

De fire mistænkte blev anholdt mellem 3. og 4. juli, og de har alle nægtet sig skyldige efterfølgende. Tokyo Reporter tilføjer, at de havde drukket på en lokal bar 2. juli.

Efter drukturen begik Dalton Ray Bouquet indbrud i en nærliggende bolig. Han blev dog anholdt af nogle betjente, der hurtigt var fremme ved gerningsstedet.

De vides ikke helt præcist, hvordan de tre andre er blevet pågrebet, men mediet mener at vide, at de alle har afleveret en urinprøve, som indeholdt spor af kokain.

De fire medarbejdere er ankommet til Japan tidligere på året mellem februar og maj. De har siden da hjulpet med at sætte flere elektroniske elementer op til legene.

OL i Tokyo afvikles fra 23. juli til 8. august.