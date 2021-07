Landstræner Nikolaj Jacobsen kunne ikke have drømt om en bedre åbning på OL.

En storsejr på 47-30 over de japanske værter blev udbyttet af lørdagens kamp, hvor samtlige danskere fik tanket masser af selvtillid.

Eller næsten samtlige danskere. For playmaker Morten Olsen sad på bænken og kukkelurede under hele kampen.

Herfra kunne han se alle sine holdkammerater komme på måltavlen – bortset fra målmand Niklas Landin.

Nikolaj Jacobsen kunne ses i samtale med Morten Olsen flere gange i løbet af opgøret, og efter kampen forklarede landstræneren, at de to var blevet enige om at spare den erfarne GOG-spiller.

Årsagen er, at Morten Olsen har døjet med lægproblemer i optakten til OL.

»Vi blev enige om, at det var dumt at tage en chance på en kamp, vi allerede havde vundet.«

»Så for at give ham noget kamptræning … hvis der skulle ske noget, så ville det se rigtig skidt ud. Så det var for at give ham to dage mere inden på mandag,« sagde Nikolaj Jacobsen med henvisning til opgøret mod Egypten.

Her må det forventes, at Danmark får noget større modstand end mod Japan. Egypten overraskede nemlig med en stærk præstation mod Portugal, som blev besejret sikkert med 37-31.

Mødet med egypterne bliver samtidig en gentagelse af den dramatiske VM-kvartfinale for et halvt år siden, hvor Danmark slog egypterne efter straffekastkonkurrence.