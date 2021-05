Viktor Axelsen, Sara Slott og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det er fremtrædende stemmer, der mener, at Danmarks OL-atleter skal foran i vaccinekøen. Men Socialdemokratiet siger nej.

Badmintonspilleren vil eksempelvis vaccineres, fordi konkurrenterne er det, mens hurtigløberen mener, det er nødvendigt for at passe sit job. Og håndboldlandstræneren Nikolaj Jacobsen vil føle sig mest tryg ved at tage til Japan efter at have modtaget de to stik.

TV 2-værten Morten Ankerdal er på samme hold som de ovenstående sportsfolk. Det fortæller han mandag i et interview med B.T.

»Vi ønsker, at vores OL-atleter er nogle gode repræsentanter for Danmark. Ja, ligefrem nogle gode ambassadører. Og hvis vi vil have det, må det følges op med handling,« siger han og fortsætter:

Viktor Axelsen er en af de atleter, der vil foran i køen.

»Det handler om, at der skal konkurreres på lige vilkår, og det kan danskerne ikke, hvis de ikke er vaccineret, som mange af de andre er. Derudover bliver deres forberedelser også dårligere, fordi de risikerer at blive sat tilbage af smitte og isolation, og det kan de ikke tåle.«

Den 47-årige vært påpeger ligeledes, at Danmarks OL-atleter kan blive ramt af stress samt mental usikkerhed. Det hjælper selvfølgelig heller ikke, at vaccinationskalenderen er blevet udskudt flere gange herhjemme i løbet af de seneste måneder.

Morten Ankerdal anerkender også diskussionen om, at der er andre, der vil føle, de skal foran i køen, hvis OL-atleterne får lov. Men hans holdning er alligevel, at der er plads til sportsudøverne.

»Jeg læste en undersøgelse, hvor der stod, at det vil betyde, at andres tider vil blive rykket fra om formiddagen til om eftermiddagen, hvis atleterne, som er cirka 130 personer, skubbes frem. Men det skal selvfølgelig ikke gå udover frontpersonale og de vigtige positioner, der skal forrest for at kunne hjælpe andre.«



Og så understreger han, at man skal huske på, at OL kun er hvert fjerde år. Legene, der afholdes i Tokyo fra 23. juli til 8. august, er noget helt specielt.

»Når man er til OL, opdager du, hvor lille et land Danmark er i den store verden. Det betyder, at nationalfølelsen bliver ekstrem stor. For mange er det kulminationen på et idrætsliv, og der er måske kun et skud i bøssen. I det store billede drejer det sig om så lidt fra politikerne.«

TV 2-værten slutter af med en pointe, som er vigtig for ham at få med i sin argumentation i debatten.

»Journalister kan godt levere en god præstation, selv om vi har været smittet. Det kan atleterne ikke, og derfor skal de frem i vaccinekøen. Så ved jeg godt, at vi kan diskutere, om fodboldlandshold ligeledes skal foran inden EM-slutrunden, og om trænere og stab omkring de forskellige sportsudøvere også skal foran. Det vigtigste er bare, at vilkårene bliver ens i Tokyo, da OL både er vigtig for atleterne, de kongelige, politikerne og den almindelige dansker. Det samler os og giver nogle gode oplevelser i en tid med masser af restriktioner.«

Forstår du godt, hvis nogle atleter bliver hjemme fra Japan, hvis de ikke bliver vaccineret?

»Selvfølgelig.«