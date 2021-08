»Er du sindssyg, det er svært ikke at kunne være hos hende. At jeg ikke kan mærke, kysse og kramme hende.«

Ordene er fra Jette Aastrand Jørgensen, efter at hendes datter Emma tidligere i nat vandt sin anden bronzemedalje ved OL i kvindernes 500 meter enerkajak.

Jette Aastrand Jørgensen har været gennem et væld af følelser under de olympiske lege. En stor glæde og stolthed fylder hende naturligvis, men det hele er ikke nemt.

»Pisseærgerligt! Det er pisseærgerligt, at jeg ikke kan være i Tokyo. Det er nok det bedste ord, jeg kan komme på lige nu,« siger Jette Aastrand Jørgensen.

Emma Aastrand Jørgensen med sin bronzemedalje.

Jette Aastrand Jørgensen overværede sin datters præstation fra et sommerhus på Lolland sammen med øvrige medlemmer af familien, der heller ikke har haft mulighed for at tage til Tokyo. Hun fortæller, at de var mere nervøse i nat, end første gang hun var på vandet. Dengang blev det også til bronze.

Efter løbet greb hun sin telefon og kom i kontakt med den danske medaljevinder via Facetime.

»Det var en stor forløsning, da jeg kunne se, at hun havde fået medaljen. Meget af det store pres lettede,« siger Jette Aastrand Jørgensen.

Det er dog stadig svært fuldkommen at forstå og bearbejde for moren, hvad familien går igennem i øjeblikket.

Emma Aastrand Jørgensen med dannebro.

»Jeg har stadig en stor klump i maven og brystkassen. Nervøsiteten har endnu ikke sluppet mig helt.«

Emma Aastrand Jørgensen skal i aktion igen fredag, hvor hun deltager i kvindernes 500 meter firerkajak.

Det glæder Jette Aastrand Jørgensen sig til.

»Det er lidt noget andet, når det ikke kun afhænger af hende, men er en holdpræstation,« slutter Jette Aastrand Jørgensen.

Emma Aastrand Jørgensen er den eneste dansker, der har vundet to medaljer ved OL.