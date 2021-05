23. juli er det planen, at OL i den japanske hovedstad Tokyo skal afvikles. Ét år efter udsættelsen grundet coronapandemien.

Men hvis det står til den japanske befolkning, så kommer det ikke til at ske.

Den kaotiske coronasituation i landet har fået modstanden til at vokse mod afviklingen af den store begivenhed.

En ny rundspørge af avisen Yomiuri Shimbun viser, at næsten 60 procent af befolkningen ønsker, at OL aflyses. Hos mediet TBS News er tallet 65 procent, der gerne vil have begivenheden skrottet.

Der er også blevet startet en underskriftsindsamling af advokaten Kenji Utsunomiya, der kalder på aflysning af OL, så 'folks liv kan blive beskyttet'. Indtil videre har cirka 325.000 underskrifter bakket op om budskabet.

Coronapandemien er da også grund til stor bekymring i Japan i øjeblikket, der er midt i sin fjerde smittebølge. Før weekenden blev undtagelsestilstanden i blandt andet Tokyo forlænget til slutningen af maj, da det i første omgang ikke havde nogen effekt efter en stor stigning i antallet af positive tilfælde. Mandag blev der registret næsten 5.000 nye tilfælde i landet i en bølge af smitte, der ikke er set højere siden januar.

Ovenikøbet har landets vaccineudrulning mødt stor kritik, fordi den slet og ret går for langsomt.

Ifølge The Guardian har omkring 2,2 procent af befolkningen fået den første dosis af Pfizer-vaccinen, som er den eneste godkendte vaccine i Japan. Stadig er 24 millioner ubrugte vacciner på køl grundet dårlig planlægning og mangel på hænder. Og da det kom frem, at OL-atleter – heriblandt også de japanske – ville få vaccinen forud for legene, mødte det stor modstand.

Søndag demonstrerede en gruppe på cirka 100 mennesker imod afviklingen af OL foran det olympiske stadion i Tokyo, hvor der blev afviklet en testbegivenhed med 420 atleter frem mod OL.

»Jeg kunne ønske, at pengene i stedet ville blive brugt på behandlingen af coronavirus samt hjælp til de fattige mennesker, der har brug for kost og logi. Selv før pandemien var der hjemløse og folk, der ikke kunne købe mad. Pandemien har gjort det endnu værre,« lød det ifølge AP fra Takasi Sakamoto, der var mødt op for at vise sin utilfredshed med skilte, hvor der stod 'OL slår de fattige ihjel'.

Japans premierminister Yoshihide Suga pointerede over weekenden, at han prioriterer landets ve og vel over OL – og at det er er IOC (Den Internationale Olympiske Komité, red.), der har det sidste ord i sagen.

OL afvikles fra 23. juli til 8. august.