Når man har vundet alt, hvad der er værd at vinde i landsholdssammenhæng – og lidt til – kan man så motivere sig selv til at fortsætte efter en tabt OL-semifinale?

Intet problem for Mikkel Hansen!

»Jeg håber, at det her (nederlaget, red.) er en motivation for alle til forhåbentligt at være med, næste gang der er OL. Heldigvis allerede om tre år,« lød det fra den danske superstjerne, mens han stod og ventede på en tiltrængt øl, så han kunne levere i den efterfølgende dopingkontrol.

Så du er med i Paris i 2024?

Denmark's left back Mikkel Hansen speaks with journalists after the medals ceremony for the men's final handball at the Tokyo 2020 Olympic Games at the Yoyogi National Stadium in Tokyo on August 7, 2021. (Photo by Franck FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE Vis mere Denmark's left back Mikkel Hansen speaks with journalists after the medals ceremony for the men's final handball at the Tokyo 2020 Olympic Games at the Yoyogi National Stadium in Tokyo on August 7, 2021. (Photo by Franck FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE

»Ja, hvis jeg er god nok. Nu må vi se – vi har en masse dygtige spillere. Vi har også et par stykker, der kommer tilbage fra skader. Det må vi tage til den tid.«

»Men som jeg kan regne mig frem til, så spiller jeg stadig håndbold til den tid – i 2024. Så må vi se, om jeg er god nok.«

Mikkel Hansen slog lidt opgivende ud med armene, da han en time efter finaleskuffelsen mod Frankrig blev bedt om at kigge tilbage på 23-25-nederlaget.



»Vi spiller faktisk ikke en særligt god kamp. Vi laver for mange tekniske fejl, og det er ærgerligt, at det lige er i dag, vi rammer sådan en.«

Mikkel Hansen ved medaljeoverrækkelse efter finalen mellem Danmark-Frankrig ved OL i Tokyo, lørdag den 7 august 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen ved medaljeoverrækkelse efter finalen mellem Danmark-Frankrig ved OL i Tokyo, lørdag den 7 august 2021. Foto: Liselotte Sabroe

Og selvom skuffelsen var enorm efter slutfløjtet, var den danske storskytte den første til at lægge en trøste arm om Mathias Gidsel, der fik en uheldig i Danmarks sidste angreb.

»Det er jo aldrig let at være ham, der træffer den sidste beslutning. Prøv at hør, han har spillet en fantastisk turnering – det gjorde han også ved VM. Han har taget os alle med storm.

»Det er en del af det at dyrke sport på allerhøjeste niveau. Engang imellem træffer man desværre den forkerte løsning.«

»Det skete – også for mig selv. Jeg brænder straffekast kort før tid. Og det kommer jeg til at tænke på i et stykke tid – det skal jeg ikke lægge skjul på,« understregede Mikkel Hansen og sukkede dybt.