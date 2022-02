Mikaela Shiffrin fra USA er nu også ude af slalom til vinter-OL, efter at hun ikke kom i mål i første løb.

Det har bestemt ikke været Mikaela Shiffrins OL indtil videre.

For skuffelserne hober sig lige nu op for den amerikanske stjerne i Beijing.

Først var det storslalom, hvor den 26-årige skistjerne bare efter nogle og ti sekunder gled ud af banen efter at have misset en port.

Onsdag gik det galt igen. Efter bare fem sekunder mistede Shiffrin kontrollen igen og måtte se sig selv glide ud af banen. Endnu en chance for OL-guld blev misset.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oven på skuffelsen gled Mikaela Shiffrin til pistens kant, hvor hun sad på hug med armene om knæene i adskillige minutter.

»Jeg har aldrig været i denne her situation før, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Min præstation har været en kæmpe skuffelse indtil videre,« sagde amerikaneren til det franske nyhedsbureau AFP.

Hun lægger ikke skjul på, at hun er skuffet og har det forfærdeligt. Hun kommer til at rejse sig, men lige nu er det meget tungt.

»Jeg kommer ikke til at have det sådan for evigt. Men lige nu er jeg ret langt nede,« siger Shiffrin, der er blandt verdens bedste alpine skiløbere. Derfor var hun da også en af de klare favoritter i slalomdisciplinerne.

Det tidlige exit betyder dog ikke, at OL nu er slut for Shiffrin. Hun har nemlig stadig chancen for at tage medaljer, for hun stiller også op i super-G. En disciplin, hun ikke har deltaget i ved OL før. Disciplinen er dog bestemt ikke ukendt for hende, da hun vandt VM-guld i den i 2019.

I 2014 vandt hun guld i slalom ved vinter-OL, og fire år senere tog hun guldet i olympisk storslalom.

Lena Duerr, som repræsenterer Tyskland ved vinter-OL, siger, at det er højst usædvanligt at se Shiffrin udgå på den måde.

»Hun har vundet så meget og vidste, at hun var klar favorit, og jeg tror, at sådan noget har en effekt,« siger hun ifølge Reuters.

Leder man efter Shiffrins meritter i de tekniske discipliner, behøves man blot se mod amerikanerens præstationer til verdensmesterskabet i alpint skiløb.

I 2021 vandt hun det samlede VM. I de fire år forinden tog hun guldet ved slalom - første gang i en alder af bare 17 år.

Kvindernes super-G bliver afholdt fredag morgen klokken 04.00 dansk tid.