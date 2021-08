Et stort 'konichiwa' her fra Tokyo.

Mens du har sat lidt velfortjente timer ind på søvnkontoen, har OL buldret videre i regnvejrsramte Tokyo.

VI har haft danskere i aktion, vi har fået drama, og vi har fået rørende personfortællinger.

Her er et lille overblik over, hvad der er sket, mens du sov.

OLYMPISK STRIKKE-ATLET GÅR VIRALT

Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. pic.twitter.com/o17i6vsG2j — Olympics (@Olympics) August 1, 2021

Den britiske synkronudspringer Tom Daley er gået viralt. Efter at have vundet OL-guld i Tokyo fandt kameraet ham på tribunen, hvor han helt casual sad og strikkede, mens han fulgte halvt med i svømmekonkurrencerne. OL's Twitter-profil slog billedet op sent søndag aften, og over natten har opslaget fået over 140.000 likes og 22.000 retweets.

Og strikning er Tom Daleys hemmelige våben – det fortæller han selv i nedenstående video, hvor han også afslører, hvad han har strikket på: En lille pung til hans nye guldmedalje – selvfølgelig.



Tom Daley er desuden en stor tv-personlighed i England, hvor han er dommer i det populære program 'Splash', hvor kendte mennesker konkurrerer i udspring. Han kører desuden en YouTube-kanal, hvor han deler ud af ditten og datten. Og nu er han blevet OL's strikke-darling.

What did @TeamGB's @TomDaley1994 do after winning an Olympic gold medal?



He knitted a little pouch for it #TokyoOlympics (via IG/madewithlovebytomdaley) pic.twitter.com/SCg3lV3KIk — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 29, 2021

KAJAK – JA TAK

Emma Aastrand Jørgensen i 200 m enerkajak til OL i Tokyo, mandag den 2 august 2021 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Emma Aastrand Jørgensen i 200 m enerkajak til OL i Tokyo, mandag den 2 august 2021 Foto: Liselotte Sabroe

Det danske medaljehåb Emma Aastrand Jørgensen kom fint fra land i 200 meter enerkajak-konkurrencen.

Sølvvinderen fra Rio i 2016 vandt uden problemer sit indledende heat – og strøg dermed i OL-semifinalen.

Semifinalerne med Emma Aastrand Jørgensen i 200 meter enerkajak afvikles tirsdag fra klokken 02.30 dansk tid, mens der er finale et par timer senere.

Emma Aastrand Jørgensen udgør sammen Bolette Nyvang Iversen, Julie Frølund Funch og Sara Corfixsen Milthers desuden den danske firerkajak, der skal i vandet torsdag.

'HULK' ER TILBAGE – FOR TO ÅR SIDEN VAR HUN TÆT PÅ SELVMORD

TOPSHOT - USA's Raven Saunders reacts as she competes in the women's shot put final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 1, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: BEN STANSALL Vis mere TOPSHOT - USA's Raven Saunders reacts as she competes in the women's shot put final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 1, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: BEN STANSALL

Den karismatiske amerikanske kuglestøder Raven 'Hulk' Saunders blev en decideret OL-darling, da hun som 20-årige stødte sig til en femteplads ved Legene i Rio i 2016.

Og nu er hun tilbage med bravur. Mandag blev det nemlig til en sølvmedalje på det olympiske stadion i Tokyo.

Raven Saunders . Olympic Silver Medalist pic.twitter.com/ypSqQOxQN1 — Hercules (@SailasTemwa) August 1, 2021

Men tiden mellem Rio de Janeiro og Tokyo har ikke været let for Raven Saunders, der er blevet kendt for sine 'Jokeren' -og 'Hulk'-mundbind og sit grønlilla hår – og for at 'twerke' efter sine stød.

Det forklarer hun selv efter medaljen.

»Jeg var ung, sort og homoseksuel. Der var så meget stigmatisering knyttet til det, og jeg følte aldrig, at det var muligt at få afløb for det. Noget fik jeg ud på atletikbanen, men ikke alt. Det tyngede mig meget.«

Hun fortæller, at hun ramte bunden i 2018, hvor hun var flyttet til Mississippi.

»Ja, jeg var klar til at tage mit liv,« sagde Saunders, der sendte en sms til sin tidligere psykolog – som sidste desperate handling, inden hun ville forsøge at tage sit eget liv.

»Hvis hun svarede mig – cool. Hvis ikke, så var det, som det var – så ville jeg gennemføre det (selvmordet, red.). Heldigvis svarede hun.«

epaselect epa09383732 Raven Saunders of the US competes in the Women's Shot Put Final during the Athletics events of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo, Japan, 01 August 2021. EPA/CHRISTIAN BRUNA Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere epaselect epa09383732 Raven Saunders of the US competes in the Women's Shot Put Final during the Athletics events of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo, Japan, 01 August 2021. EPA/CHRISTIAN BRUNA Foto: CHRISTIAN BRUNA

NORGE ER – MÅSKE – SVÆKKET INDEN DANSKERBRAG

Tokyo 2020 Olympics - Handball - Men - Group A - Norway v France - Yoyogi National Stadium - Tokyo, Japan - August 1, 2021. Christian O'Sullivan of Norway celebrates scoring a goal REUTERS/Siphiwe Sibeko Foto: SIPHIWE SIBEKO Vis mere Tokyo 2020 Olympics - Handball - Men - Group A - Norway v France - Yoyogi National Stadium - Tokyo, Japan - August 1, 2021. Christian O'Sullivan of Norway celebrates scoring a goal REUTERS/Siphiwe Sibeko Foto: SIPHIWE SIBEKO

Danmark møder tirsdag Norge i et nordisk kvartfinalebrag ved OL i Tokyo. Og det er sandsynligvis et svækket norsk landshold, der venter på den anden banehalvdel.

Nøglespilleren Christian O'Sullivan beskadigede nemlig tommelfingeren på sin kastearm i Norges kamp mod Frankrig søndag.

Efterfølgende tilbragte spilleren flere timer på to hospitaler i Tokyo, hvor lægerne konstaterede, at tommelfingeren er kommet ud af led.

»Det er ikke lykkedes lægerne at få fingeren ordnet,« udtaler Torgalsen i en pressemeddelelse natten til mandag dansk tid.

Lægen oplyser, at spilleren har fået fortalt, at der skal en mindre operation til for at få tommelfingeren på plads.

»Vi håber, at den kan blive udført i løbet af dagen på et hospital i Tokyo. Det er mest sandsynligt, at han ikke kan spille mere i OL-turneringen.«