Godmorgen derhjemme her fra 14. etage på et hotel i Tokyo med udsigten til lidt hyggelig lokal tyfon.

Det er OL's dag tre, og rygterne vil vide, at hollandske Annemiek van Vleuten her 18 timer efter kvindernes cykelløb angiveligt endelig er ved at fange, at hun altså ikke vandt guld. De har for længst blæst i vløjten ude i Fuji.

Så lad os også bare få skudt det her overblik over nattens største nyheder i gang.

Jeg serverer lige til at starte med en omgang frisk norsk opkast til smoothien hjemme ved køkkenbordet.

Kristian Blummenfelt. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Kristian Blummenfelt. Foto: HANNAH MCKAY

Opkast og rullestol til podiet

Ja, det gør lidt ondt at skrive de her linjer, men den store skisportsnation Norge har altså været hurtigere ude af startblokken ved det her SOMMER-OL end mægtige Danmark.

Triatleten Kristian Blummenfelt snød verdensmesteren Alex Yee og hentede en guldmedalje til Norge.

Og han gav altså det hele, den fine nordmand. For Blummenfelt fejrede guldmedaljen ved at kaste op kort efter at være kommet i mål, og så var det ellers direkte over i en rullestol, skriver norske VG.

Det er altså en stærk måde at ankomme til sin egen sejrsceremoni.

Kristian Blummenfelt skal have al kredit, men I skal heller ikke snydes for bronzetageren Hayden Wildes fine citater efter konkurrencen:

»Min far døde for 13 år siden, og det har været middelmådigt siden. Jeg har haft min mor derhjemme og min stedfar og mine brødre til at hjælpe mig de seneste 10 år. Min familie er min største årsag til min succes,« sagde Wilde til den officielle OL-kanal.

OL er altså bare noget helt specielt med atleter, der ofrer alt for den ene dag hvert fjerde år. Forrygende!

Ariarne Titmus. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL Vis mere Ariarne Titmus. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

En omgang Kathleen efter Titmus(en)

Vi skal videre til svømmehallen, hvor de menneskelige torpedoer er skudt af sted i bassinet hele morgenen her i Tokyo. Der er blevet uddelt medaljer og slået olympiske rekorder, men desværre uden danske hætter på hovedet.

En af de mere interessante finaler var kvindernes 400 meter fri, hvor gulddronningen fra 2016 i Rio Kathleen - også bare kaldet Katie - Ledecky var blandt favoritterne med Ariarne Titmus som en outsider.

Det blev en klassisk omgang Kathleen efter Titmus(en), for Ledecky måtte give tabt og overlade guldet til australieren. Vigtigt også lige at kigge på bare 14-årige Summer McIntosh fra Canada, der førte efter 50 meter. Teenagefænomenet endte som nummer fire.

Jesper Hansen bagest til venstre. Foto: ANN WANG Vis mere Jesper Hansen bagest til venstre. Foto: ANN WANG

Ikke helt skeet

Der skal også kigges på nattens danske præstationer, og her har Jesper Hansen haft geværet fremme og plaffet duer ned det meste af morgenen. Danskeren har nu skudt sin femte serie, og med bare en kvalifikationsserie tilbage ligger han nummer ni.

Ikke helt skeet, men det er desværre stadig uden for den top-seks, som det kræver for at komme i finalen her senere i dag.

Han har en sidste serie til at nå det. Følg den i vores liveblog.

Corona-tal

Corona fylder også stadig en del i Tokyo, hvor masken er påkrævet overalt, og hvor jeg personligt selv aldrig har været mere bevidst om min egen temperatur. Jeg er stadig under de diskvalificerende 37,5 grader celsius, og det er jeg glad for.

For andre steder går det ikke helt på samme måde. Mandag har de olympiske arrangører i Tokyo oplyst, at der er 16 nye corona-tilfælde relateret til OL. Det giver ifølge Reuters et samlet tal på 148 coronatilfælde siden 1. juli.

Det er trods alt 26 dage - og med et meget stringent test-regime af alle i OL-boblen. Men så er det noteret.

Og så kan vi se frem til endnu en fed OL-dag. Danmark møder blandt andet Egypten i håndbold, Jonathan Groth dyster igen i bordtennis. Det og ALT ANDET følger vi altså her på B.T.