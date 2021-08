God morgen – og et sidste 'konichiwa' her fra OL i Tokyo.

Vi er nået til legenes sidste dag – og det begynder at tynde alvorligt ud i disciplinerne.

Men lidt er der da sket, mens du kiggede på indersiden af dine øjenlåg. Vi har haft vild sølvfejring, fået afgjort én af OL's kongediscipliner – og så har vi haft et dansk medaljegys.

Her er et lille overblik:

SØLVDRUK TIL DEN STORE GULDMEDALJE

'Gidsel's on fire – your defence is terrified'.

Selvom det endte med et smalt OL-finalenederlag for de ellers så suveræne danske håndboldherrer, så skulle turen til Tokyo sluttes af med manér. Altså med en ordentlig brandert.

Og det gik Hansen, Landin & co. så straks i gang med, da de sent lørdag nat japansk tid ramte OL-byen. Og hvis man kan uddele guldmedaljer for sølvmedaljefejringer, så har Danmark vist triumferet her.

I hvert fald hvis man skal bedømme ud fra den video, som landstræner Nikolaj Jacobsen har lagt op på sin Instagram-profil.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af nikolaj jacobsen (@nikolajjac5)

Her sidder en topløs Mathias Gidsel på skuldrene af Lasse Andersson, mens holdkammeraterne synger slagsange mod den unge himmelstormer, der faretruende bliver slynget rundt i luften.

Mathias Gidsel blev efter finalen kåret til OL-turneringens bedste spiller.

DE FORKERTE ABDI'ER PÅ PODIET

epa09405059 Runners react at the finish line of the Men's Marathon during the Athletics events of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Odori Park in Sapporo, Japan, 08 August 2021. EPA/KIMIMASA MAYAMA Foto: Kimimasa Mayama Vis mere epa09405059 Runners react at the finish line of the Men's Marathon during the Athletics events of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Odori Park in Sapporo, Japan, 08 August 2021. EPA/KIMIMASA MAYAMA Foto: Kimimasa Mayama

Danske Abdi Ulad var blandt deltagerne, da der i nat dansk tid blev løbet OL-maraton i Tokyos gader.

Og det endte med to gange Abdi på podiet. Desværre var det bare de forkerte Abdi'er – set med danske briller.

Sølv og bronze gik nemlig til henholdsvis hollandske Abdi Nageeye og belgiske Bashir Abdi efter en spurt med kenyanske Lawrence Cheron.

Ingen kunne dog røre den forsvarende olympiske mester og verdensrekordholder på maratondistancen, kenyanske Eliud Kipchoge, der levedeop til favoritværdigheden og vandt guldet.

epaselect epa09404984 Eliud Kipchoge of Kenya reacts while crossing the finish line first to win the Gold medal in the Men's Marathon during the Athletics events of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Odori Park in Sapporo, Japan, 08 August 2021. EPA/KIMIMASA MAYAMA Foto: Kimima Mayama Vis mere epaselect epa09404984 Eliud Kipchoge of Kenya reacts while crossing the finish line first to win the Gold medal in the Men's Marathon during the Athletics events of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Odori Park in Sapporo, Japan, 08 August 2021. EPA/KIMIMASA MAYAMA Foto: Kimima Mayama

Han løb de 42,195 kilometer på 2 timer, 8 minutter og 38 sekunder – næsten 7 minutter langsommere end hans verdensrekord.

Abdi Ulad sluttede på en flot 23.-plads, mens løbets anden dansker, Thijs Nijhuis, blev nummer 70.

Ulad løb i tiden 2 timer, 15 minutter og 50 sekunder, og Nijhuis gennemførte i tiden 2 timer, 26 minutter og 59 sekunder.

AMALIE DIDERIKSEN BLEV NUMMER FIRE