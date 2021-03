Der bliver ikke tilladt tilskuere fra udlandet til sommer-OL i Tokyo.

Det skriver det japanske medie Kyodo News.

Ifølge mediet er beslutningen truffet af den japanske regering for at holde coronasmitten nede.

Der har de sidste mange uger været adskillige diskussioner omkring, hvad der skal ske med sommerens store begivenhed. Blandt andet er det flere gange blevet nævnt, at undersøgelser i Japan viser, at japanerne helst så, OL blev aflyst eller udskudt.

'Regeringen har besluttet, at det ikke er muligt at tage imod fans fra udlandet, fordi det japanske folk er bekymrede på grund af coronavirus, og det faktum at der er fundet flere smitsomme mutationer i mange lande, lyder det fra officials, der har delt oplysninger mod at være anonyme,' skriver mediet.

I april vil arrangørerne meddele, præcist hvor mange tilskuere der må være de forskellige steder. Åbningsceremonien vil desuden også foregå uden publikum, lyder det fra mediets kilder.

I starten af februar i år kom nogle af kravene til årets OL desuden frem. Atleterne må ikke give nogle håndtryk, high fives eller kram. Enhver der bryder disse krav, kan blive smidt hjem fra OL, og de må ifølge dokumentet heller ikke deltage i sociale sammenkomster og atleterne skal testes for covid-19 mindst hver fjerde dag.

De japanske værter skal efter planen afvikle det udskudte OL i Tokyo fra den 23. juli til den 8. august.

Opdateres...