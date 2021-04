De danske OL-atleter kan se frem at blive testet for coronavirus under hele deres ophold i Tokyo.

Deltagerne ved OL i Tokyo til sommer kan se frem til stram kontrol for at undgå smitteudbrud af coronavirus.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har således offentliggjort en opdatering af reglementet.

Et af de nye tiltag er, at atleterne ved OL skal testes for coronavirus hver eneste dag.

- Principielt vil atleter og dem tæt på atleterne blive testet dagligt for at minimere risici for ikke opdagede positive tilfælde, der kan sprede virusset, lyder det på IOC's hjemmeside.

Tidligere har planen været, at deltagerne ved OL skulle testes hver fjerde dag.

Inden atleterne lander i Tokyo, skal de desuden have taget to test med negativt resultat.

Reglerne bliver også strammet for trænere, ledere og andre repræsentanter fra deltagerlandene.

Efter man er landet i Japan, skal man testes hver dag de første tre dage. Derefter skal man testes med jævne mellemrum og i øvrigt holde sig fra nær kontakt med atleterne, hvis man ikke har grund til det.

IOC understreger desuden, at deltagere ikke må benytte sig af offentlig transport eller tage ud at spise på restauranter. Man skal således benytte sig af restaurationsmuligheder i OL-byen eller på det hotel, man er indkvarteret på.

Stramningerne kommer efter, at den fjerde coronabølge har ramt Japan.

- Vi er sikre på, at overholdelse af disse regler vil sørge for, at atleter, ledere og tilskuere samt befolkningen i Tokyo og andre værtslokationer er sikre, lyder det.

Tidligere onsdag IOC-præsident Thomas Bach ude med forsikringer om, at OL-forberedelserne fortsætter som planlagt.

OL-arrangørerne har desuden bestemt at udskyde beslutningen om, hvor mange mennesker der kan lukkes ind på tribunerne.

/ritzau/