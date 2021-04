Hvad der ellers skulle have været en gigantisk folkefest har nu udviklet sig en kæmpe folkediskussion i Japan.

For afholdelsen af OL i Tokyo har nemlig splittet den japanske befolkning i to grupper.

Dem, der hilser legene velkommen, og dem, der på grund af frygt for corona står tilbage med en kæmpemæssig skepsis over sommerens helt store begivenhed.

Det fortæller Annette Skovsted Hansen, der er lektor i Japan-historie ved Aarhus Universitet, til B.T.:

Nationalstadionet i OL-byen i Tokyo bliver uden udenlandske fans på lægterne. Foto: KIM KYUNG-HOON Vis mere Nationalstadionet i OL-byen i Tokyo bliver uden udenlandske fans på lægterne. Foto: KIM KYUNG-HOON

»Mange japanere har jo gerne villet have OL til Tokyo, men timingen lige nu i forhold til covid-19 gør det simpelthen for usikkert.«

Smittetallene i Japan er den seneste måned blevet mere end firedoblet, og derfor er skepsissen for alvor OL taget til i fuld styrke iblandt den japanske befolkning.

»Der er en enorm frygt og utryghed over coronavirussens udvikling i øjeblikket, og folk frygter, at det kan gå helt galt med afholdelsen af OL, når tusindvis af atleter og andre deltagere ankommer til sommer,« siger Annette Skovsted Hansen og uddyber:

»Japan har i forvejen en stor gruppe af ældre borgere, der er i risikogruppen, og befolkningen vil ikke slet ikke være tæt på færdigvaccineret før engang til september, som det er ud lige nu.«

Japans premierminister, Yoshihide Suga. Foto: RODRIGO REYES MARIN / POOL Vis mere Japans premierminister, Yoshihide Suga. Foto: RODRIGO REYES MARIN / POOL

Hun peger desuden på en anden helt afgørende faktor i forhold til, hvorfor OL-projektet er så hadet blandt mange japanere:

»Rigtig meget handler også om alle de manglende turistindtægter, der nu ikke kommer. Restauranterne og hotellerne kommer jo til at tabe store summer på det her, og økonomisk giver det slet ikke mening at afholde legene i år, mener japanerne.«

Annette Skovsted Hansen forklarer videre, at befolkningen især er skuffet over én ting ved den kommende OL.

»Japan bliver slet ikke vist frem for hele verden på samme måde, når turisterne bliver væk, og det er en kæmpe skuffelse for befolkningen,« siger hun og tilføjer:

»Derudover føler japanerne, at Yoshihide Suga (Japans premierminister, red.) gambler med folks penge, når enhver indtægtskilde stort set går tabt.«

OL afholdes fra 23. juli til 8. august.