Da Line Baun Danielsen så det ubesvarede opkald på sin telefon, troede hun egentlig 'bare', at en kunde henvendte sig for at få medietræning.

Virkeligheden var dog en helt anden.

»Da jeg ringede tilbage, fandt jeg ud af, at det slet ikke var medietræning. Discovery ville have mig med på deres OL-hold. Jeg blev noget beæret og overrasket. Måske mest overrasket, men også vældig beæret,« fortæller den mangeårige tv-vært til B.T.

Hun fik muligheden for at vende tilbage til det, som hun nærmest havde svoret, at hun aldrig nogensinde skulle igen. Alle forhåbninger var pakket langt væk.

Det er for åndssvagt, hvis ikke jeg tror på mig selv, når andre gør. Line Baun Danielsen

Endda for længe siden.

Derfor var det ikke et uforbeholdent og øjeblikkeligt ja, der strøg ud af munden på hende, som ikke har arbejdet på nationalt tv siden 2008 og ikke har dækket sport i mange, mange år.

»Selvom mit hjerte altid har banket for sport, og det er det, jeg startede med, overvejede jeg, om det var det rigtige at gøre.«

Den 59-årige tv-personlighed sagde farvel til skærmen i 2016, da hun stoppede på TV 2s lokale medie Lorry.

Line Baun Danielsen fotograferet i sit hjem i Gentofte. Foto: Mathias Svold Vis mere Line Baun Danielsen fotograferet i sit hjem i Gentofte. Foto: Mathias Svold

Dengang var det et 'farvel', nu er det blevet til et 'på gensyn'. For selvfølgelig endte hun med at takke ja til muligheden for at gøre comeback efter at have tænkt over det og fået styr på arbejdsopgaven.

»Jeg overvejede, om det var det rigtige at gøre. Så spurgte jeg mine to drenge, hvad de syntes. Og de mente bare, at det var for sejt. Det skulle jeg bare gøre. Det sagde mine veninder også,« forklarer Line Baun Danielsen.

»Jeg gik jo selv og tænkte lidt over min alder, at jeg har været væk nogle år. Om jeg er blevet for rusten. Men omvendt er det for åndssvagt, hvis ikke jeg tror på mig selv, når andre gør.«

Nogle gange trænger man til et puf, her i livet. Et praj, et skub, et klap, som sender en på rette vej.

Blå bog - Line Baun Danielsen Udvalgte arbejdspladser- og stillinger: 1988-2001: Vært på TV 2, hvor hun blandt andet dækkede sport, nyheder og store begivenheder. Var vært på blandt andet 'Sport i 2'eren', Nyhederne og folketingsvalget.

2001-2004: Vært på TV3 Sporten, herunder programmet 'Onside'.

2004-2006: Vært på DR, herunder programmet 'Sporløs'.

2006-2008: Vært på 'Go' morgen Danmark'.

2011-2016: Vært på TV 2 Lorry.

Tidligere ishockeyspiller Kilde: lbdkommunikation.dk

Det er, hvad der skete med Line Baun Danielsen. Og på den anden side af den lille pukkel, hun skulle bestige, var tvivlen og usikkerheden godt og grundigt trampet i stykker, begravet og fordampet.

Helt specifikt har hun takket ja til en rolle som vært fra 10 til 18 hver anden dag under OL, når Discovery sender fra studiet i Mileparken i Skovlunde.

Tv-giganten har sammensat to værtspar, der skiftevis har en dag hver. Det ene par består af Zak Egholm og Mette Cornelius, og det andet af Line Baun Danielsen og 27-årige Simon Egeskov.

I dag har den tidligere vært på blandt andet 'Go' morgen Danmark' sin egen blog og kommunikationsfirmaet LBD Kommunikation. Derfor skal hun blandt andet også finde tilbage i rollen som den, der skal på skærmen.

»Jeg skal tilbage i stofområdet som journalist og ikke bare som avislæser. Finde studieværtssproget frem. Jeg er jo vant til at stå på en scene, men jeg har ikke siddet på en skærm på den måde og læst op og interviewet folk i et stykke tid.«

Det er ikke mere end fem år siden, Line Baun Danielsen sidst var på skærmen, da hun var vært på TV 2 Lorry.

Dengang gik hun ned med stress på grund af en hverdag med alt for lange vagtplaner, flere og flere opgaver og en fritid, der gik op i tøjvask og indkøb.

Det var den tilværelse, hun ikke gad. Ikke virket som studievært. For den flamme lever i hende endnu. Både den for arbejdet med tv-mediet, men også den for sporten.

Jeg vil gøre mit bedste, og selvfølgelig har jeg et ønske om at vise, at de tog fejl. Line Baun Danielsen

»Den er der helt inde i maven. Ellers sad jeg ikke klistret til skærmen til Touren eller EM. Så snart det handler om sport af national karakter, så sidder jeg som alle andre sportsidioter. Den flamme er ikke en, jeg skal tænde,« erkender den tidligere ishockeyspiller.

Nu glæder den tidligere vært på blandt andet TV 2 Sporten og 'Onside' sig til at dække OL, som varer fra 23. juli til 8. august.

Måske vil nogen synes, at det er sent at gøre comeback på skærmen som 59-årig for én, der blev fyret fra 'Go’ morgen Danmark' med begrundelsen 'for gammel'.

»Jeg vil gøre mit bedste, og selvfølgelig har jeg et ønske om at vise, at de tog fejl. De, som ikke ønskede at have mig ansat mere. Det ville da være fantastisk, hvis de sad og ærgrede sig, og jeg viser verden, at jeg stadig kan.«

Nu skal hun danne par på skærmen med en, der er mere end 30 år yngre.

»Det sender et signal, et vigtigt signal. Det med at give aldersdiskrimination fingeren,« forklarer Line Baun Danielsen, der glæder sig til at komme i gang.

»Tænk at have et job, der giver en sommerfugle i maven, når man nærmer sig de 60. Det er helt vidunderligt!«