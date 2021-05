Sundhedsministerens udmelding om vacciner til danske atleter skaber stor lettelse hos Danmarks OL-chef.

Et lettelsens suk.

Danske atleter har nu vished for, at de kan tage til OL i Tokyo med en coronavaccine i kroppen, og det giver Danmarks chef de mission, Søren Simonsen, ro i maven.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bekræftede torsdag aften, at en aftale mellem Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Pfizer/BioNTech sikrer de danske udøvere en vaccine inden afgang til Tokyo.

- Det skaber lettelse og glæde. Ikke alene blandt atleter og officials, men selvfølgelig også hos os som stab, der er ansvarlig for at skabe gode rammer for de danske atleter, mens de er i Tokyo og står i deres livs fedeste sportslige oplevelse, siger Søren Simonsen.

Den danske regering har tidligere afvist at lade udøverne springe over i køen.

Men Pfizer/BioNTech donerer coronavacciner til OL-deltagere uden at trække vacciner ud af eksisterende vaccineprogrammer.

Ét er, at IOC har meldt det ud. Men at se regeringen bekræfte det, er afgørende, pointerer Søren Simonsen.

- Det giver en sikkerhed for, at vi får lov til at benytte vaccinen.

- Nu er det konfirmeret, at staten bakker op. Det kommer ikke på nogen måde til at påvirke det danske vaccineprogram, så vi er utrolig glade for det. Nu handler det om logistik og få det her håndteret.

Danske atleter har som andre danskere fået mulighed for frivilligt at lade sig vaccinere med en vaccine fra Johnson & Johnson eller AstraZeneca, som de danske sundhedsmyndigheder har fjernet fra vaccineprogrammet.

Det valg slipper de nu for at træffe.

- Vi er glade for, at vi ikke kommer til at stille atleterne i det her utroligt svære dilemma, i forhold til om de skal tage den her vaccine eller ej.

- De lever som eliteatleter med alt, hvad det indebærer af fravalg. De står foran deres største oplevelse idrætsmæssigt i deres liv, så det ville være svært at sige nej til en vaccine, selv om den er skrottet og ikke velegnet til den danske befolkning, siger han.

OL's åbningsceremoni finder sted 23. juli, og legene slutter 8. august.

/ritzau/