De samlede sig i en klynge i den ene ende. Holdt om hinanden. Skuffelsen var ikke til at tage fejl af.

Danmark havde håbet på og gik efter OL-guldet, men tabte finalen til Frankrig efter en kamp, der bar præg af for mange fejl.

Derfor var der nogle ting, der var vigtige at huske på. Og derfor tog de nogle sekunder i den klynge.

»Det er for rent faktisk at sige, at det, vi har lavet, rent faktisk er rigtig flot. Og så slår jeg det igen an på vores ambitionsniveau. Vi vil så meget mere, og alle drengene er så ærgerrige, de vil stå øverst på skamlen hver eneste gang. Det er det, der har bragt os i de mange gode situationer,« fortalte Lasse Svan efter finalenederlaget og fortsatte:

Landsholdet lavede lige en klynge efter finalen. Foto: SUSANA VERA Vis mere Landsholdet lavede lige en klynge efter finalen. Foto: SUSANA VERA

»Med det til trods skal vi også være glade for en flot turnering. Efter at have været rigtig lang tid væk hjemmefra og ovenpå ikke særlig meget pause ovenpå en turbulent sæson sidste år. Jeg håber, alle drengene vil være stolte af det, når de kommer hjem. Jeg synes, det er flot. Det var selvfølgelig ikke flot i dag, men turneringen som helhed,« sagde landsholdsprofilen om sølvmedaljerne.

Som en af de rutinerede kræfter var en af hans opgaver også at samle nogle af de unge op.

Blandt andre Mathias Gidsel, som lavede den fejl i de døende sekunder, der førte til en afgørende fransk scoring.

Og Jacob Holm, som også var meget ramt af nederlaget. Det var vigtigt lige at få understreget én ting – både over for dem, men egentlig overfor alle.

Mathias Gidsel og Mads Mensah Larsen efter finalen mellem Danmark og Frankrig ved OL i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel og Mads Mensah Larsen efter finalen mellem Danmark og Frankrig ved OL i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er også vigtigt for folk at vide, at der ikke er en enkelt spiller, der skal sidde derinde og føle, de bærer ansvaret. Det står vi også fælles om. Der er desværre ikke så mange, der kan se sig fri for fejl i dag, og det er selvfølgelig det, der er pisse irriterende – at stå med en sølvmedalje, når vi ikke spiller på det niveau, vi kan spille på og har spillet på i det meste af turneringen,« sagde Lasse Svan.

Danmark tabte finalen til Frankrig med 25-23. Undervejs var Nikolaj Jacobsens mandskab bagud med seks mål, men de fik kæmpet sig tilbage, så de til sidst kun var bagud med et enkelt og egentlig kunne udligne.

Det lykkedes dog ikke, og den føromtalte danske fejl endte med, at bolden havnede i franske hænder. Der blev scoret på tomt mål, og så var gulddrømmen endegyldigt knust.