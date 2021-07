Niklas Landin var ikke tilfreds efter kampen mod Egypten.

Jo, med de to point og langt hen ad vejen også med det danske spil.

Men den danske målmand måtte i anden halvleg finde sig i at blive skudt to gange lige i hovedet af de egyptiske modstandere.

Og særligt det sidste skud i hovedet irriterede den danske kaptajn.

»Den første, der springer jeg ud – det kan jo ske. Men den anden er et lidt vildt sted at placere bolden, når han er forholdsvis umarkeret – jeg står helt stille, og så skyder han midt i målet oppe. Så det var jeg ikke super tilfreds med.«

Efter den anden bold i hovedet røg Niklas Landin i gulvet, og han blev liggende lang tid nok til, at danske håndboldfans kunne få morgenkaffen galt i halsen.

Men Landin forklarer, at han udelukkende blev liggende for lige at få pusten og sikre sig, at alt var, som det skulle være.

»Ja ja. Alt okay. Det håber jeg også, det bliver ved med at være sådan. Det er jo typisk sådan med de hovedskader, at det kommer lidt efter, hvor man måske ikke lige opfanger det i starten. Men nu har jeg holdt tale for Mikkel (Hansen, som spillede landskamp nummer 225, red.) og sunget sejrssang, så jeg føler egentlig, jeg er okay,« lyder det.

Niklas Landin og holdkammeraterne kan nu notere sig to sejre i to kampe indtil videre ved OL. Mod Egypten blev det markant sværere end i åbningskampen mod Japan, men danskerne endte alligevel med at vinde 32-27.

Og den danske åbning på legene i Tokyo har gjort Niklas Landin optimistisk i forhold til mulighederne for at forsvare OL-guldet.

»Jeg synes egentlig, fornemmelsen er god. Jeg har en følelse af, at mange byder ind. Der er en god stemning på holdet, og jeg synes, der er en god harmoni i truppen p.t.«

Danmark skal i aktion igen på onsdag, hvor Bahrain venter.