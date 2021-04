Vaccinerne ruller ikke helt så hurtigt ud som først planlagt, og det betyder, at vi nu skal helt hen i august, før man regner med, at alle danskere over 18 år er færdigvaccinerede mod coronavirus.

Men det er et problem for de danske OL-atleter. Sommerens sportsbegivenhed i Tokyo begynder nemlig 23. juli.

Derfor vil Danmarks Idrætsforbund nu have dem frem i vaccinekøen. Det skriver DR.

»Vores ønske er, at vi prioriterer atleterne, selvom jeg er klar over, at det kan sætte gang i mange debatter. Vi skylder vores atleter, at de er vaccineret før OL. De har brugt mange års hårdt slid for at nå hertil, og vi som samfund har investeret mange ressourcer i, at de er nået hertil. Derfor ville det være ærgerligt, hvis vi ikke gør, hvad vi kan, for at vores atleter får en ordentlig deltagelse,« siger direktør i DIF, Morten Mølholm.

Skal de danske atleter tilbydes en coronavaccine før OL i Tokyo?

De understreger, at de ikke vil foran de sårbare, kronisk syge og ældre.

I stedet håber man, at atleterne kan få lov til at få en lille forlomme, når det er de unge og umiddelbart raske menneskers tur til at få de berømte stik.

Det er dog ene og alene op til myndighederne at beslutte, om Danmarks Idrætsforbund ønske bliver hørt.

Samtidig gør Morten Mølholm det klart, at atleterne ikke kommer til at bruge vacciner, der ikke er godkendt til brug i Danmark.

Hvis de danske atleter ikke kommer frem i køen, frygter han også, at det i værste fald kan betyde, at der er nogle atleter, der ikke har lyst til at rejse til den japanske millionby Tokyo uden en vaccine – og man kommer ikke til at tvinge de danske stjerner til at tage afsted, siger han.

Den Internationale Olympiske Komité stiller i øjeblikket ikke krav til, at atleter skal være vaccinerede, før de kan deltage ved OL.

OL begynder 23. juli og varer til 8. august.