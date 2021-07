Toyota, der er en af hovedsponsorerne ved OL i Tokyo, trækker alle selskabets OL-relaterede reklamer fra japansk fjernsyn.

Det oplyser Toyota mandag ifølge Kyodo News.

Samtidig meldes det ud, at bilfirmaets præsident, Akio Toyoda, ikke vil deltage i åbningsceremonien fredag.

Dog vil man fortsat bidrage med køretøjer til legene, fortæller kommunikationsdirektør Jun Nagata, der ikke går videre ind i bevæggrundene for at trække reklamerne tilbage.

»OL er blevet en begivenhed, der ikke møder folkets forståelse. Vi vil støtte atleterne fuldt ud og bidrage til legene med køretøjer og via andre veje,« siger han med henvisning til de over 3.340 biler, som firmaet leverer til legene.

Afviklingen af OL midt i coronapandemien har mødt stor kritik i Japan, hvor befolkningen hele vejen igennem har været imod, at begivenheden skulle afvikles midt i stigende smittetal.

Ifølge Kyodo News tyder beslutningen på, at Toyota ønsker at beskytte sit image forud for OL, der om fem dage går i gang trods massiv offentlig modstand og frygt for, at legene vil føre til øget smittespredning i Japan.

Toyota havde ifølge mediet planlagt at sende flere reklamer med OL-atleter i hovedrollen på japansk tv, mens legene var i gang.

Store dele af Tokyo er i øjeblikket underlagt strikse restriktioner på grund af en smittestigning med coronavirus.

Trods offentlig modstand har OL-arrangørerne og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) gentagne gange understreget, at legene vil blive afholdt.

OL begynder på fredag og slutter 8. august.

Sidste år blev legene udskudt grundet coronapandemien.